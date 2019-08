Dacian Cioloș, care nu-l scapă nicio clipă din ochi pe candidatul USR-PLUS la președinția României, l-a prezentat pe Dan Barna, numindu-l „viitorul președinte al României”, care nu a fost contaminat de regimul comunist, care și-a desăvârșit cea mai mare parte și cea mai importantă parte a formării profesionale în libertate, în deschidere față de lume, în normalitate. “Dan vine din mediul acesta normal, un om care și-a câștigat traiul cu muncă cinstită care a crezut în competențele lui și le-a desăvârșit, le-a pus în aplicare. A lucrat pentru o Românie modernă, a lucrat pentru o Românie europeană și a crezut în acest proiect”, a spus Dacian Cioloș.

Iar Dan Barna, despre care s-a scris că, prin compania pe care a condus-o, a făcut mulți bani din contracte cu statul, a dat asigurări că nu are de ce să îi fie rușine. Dimpotrivă. “Pentru fiecare contract, dintre cele șapte, opt pe care le vântură presa (EVZ a publicat cel putin 12 contracte, probate) am pierdut alte 70-80 de licitații, în egală măsură. Nouă ni se reproșează că am fost una dintre cele mai valoroase companii în domeniul fondurilor europene din România. Repet, este un reproș pe care îl primesc cu tot dragul”, a comentat liderul USR. Întrebat cu cât s-a îmbogățit, Dan Barna a fost ajutat de Dacian Cioloș, care i-a șoptit ce să răspundă. “Declarația mea de avere este publică. Rezultatul a 20 de ani de muncă aprigă în domeniul proiectelor europene. De altfel, venirea mea politică mi s-a tras tocmai de la succesul în ceea ce a însemnat fonduri europene”, a spus, astfel, candidatul la președinția României, dând asigurări că nicio licitație câștigată de el nu a fost aranjată.

În prezentarea programului său, Dan Barna a vorbit de independența Justiției, reforma administrației publice, finalizarea autostrăzilor, reformarea statului astfel încât țara să nu mai fie părăsită de cetățenii ei. Aici i-au dat lacrimile, amintindu-și că tatăl său a lucrat în Italia și “am fost dintre aceia care am crescut 12 ani, așteptând telefonul de duminică dimineața”. Iar în privința politicilor sociale Dan Barna a spus că legile existente vor fi respectate, inclusiv ultima tranșă de majorare a pensiilor prevăzută de PSD pentru 2021.“Există o categorie de beneficiari în România, legitimi, îndreptățiți, care trebuie să beneficieze de aceste resurse. Numai că o mare parte din contribuțiile la sistemele sociale merg, spre exemplu în pensii speciale, care finanțează pensiile foștilor demnitari, sau ale foștilor securiști, sau la cei care au pensii foarte mari, dar foarte puțin îndreptățite. Acolo, lucrurile trebuie să se schimbe”.

USR-Plus pare să fi încheiat un acord noncombat cu PNL pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a refuzat să spună dacă are ceva de reproșat actualului președinte al țării, vorbind numai despre persoana sa și despre caravana electorală prin mai multe regiuni, fiind convins că va ajunge în turul al doilea cu Klaus Iohannis. Iar la întrebarea cum va reuși, atunci, să atragă de partea sa electoratul PSD, răspunsul i-a fost sugerat, din nou, de Dacian Cioloș: “Hai să ajungem acolo, mai întâi”. Dan Barna și-a arătat însă convingerea ca “electoratul român, de la oricare partid, va alege cu înțelepciune”. Ultimul cuvânt l-a avut însă tot Dacian Cioloș care a ținut să sublinieze că nu vor negocia cu conducerea PSD pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale “pentru că nu e nevoie, doamna Viorica Dăncilă nu are controlul așa zisului electorat PSD”.

Te-ar putea interesa și: