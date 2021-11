Cum scăpăm de aburirea ochelarilor în sezonul rece? Soluții testate și eficiente

După aproape doi ani de la începutul pandemiei de coronavirus, purtarea măștilor a devenit noua normalitate. Chiar și așa, purtarea unei măști cu ochelari poate fi încă destul de complicată.

Cei cu ochelari corectivi au fost nevoiți să suporte stresul cauzat de temutele lentile aburite. Situația apare mai ales când se schimbă anotimpurile. Astfel, când aerul cald lovește o suprafață rece – în acest caz, respirația noastră lovește lentilele ochelarilor – se formează condens pe suprafața respectivă.

Efectul poate fi observat cu ușurință doar intrând într-o clădire caldă după ce am stat afară în frig. Dacă mai purtăm și o mască, mai ales una care nu ni se potrivește foarte bine pe față, condensul este inevitabil. Aici se ajunge pentru că aerul cald și umed provenit din respirație atinge ochelarii și îi aburesc.

„Cu cât ochelarii sunt mai reci, cu atât condensul este mai mare. Un lucru pe care îl puteți face este să încercați să vă încălziți ochelarii înainte de a intra într-o clădire, dar fiți atenți pe unde mergeți.

Atenție la zgârieturile de pe ochelari

Zgârieturile și petele pot crește condensul, așa că asigurați-vă că ochelarii sunt curați″, a declarat Bob Smerbeck, meteorolog senior AccuWeather (n.r. – AccuWeather Inc. este o companie americană de mass-media care oferă servicii comerciale de prognoză meteo la nivel mondial).

Purtarea măștii și ochelarii aburind reprezintă o problemă și pentru cei care lucrează în sistemul de sănătate. Neysa Ernst, o asistentă manager în unitatea de biocontainere de la Spitalul Universitar Johns Hopkins din Baltimore, dar și alți lucrători din domeniul sănătății au oferit câteva sfaturi simple despre cum poate fi contracarată aburirea ochelarilor.

Folosiți apă și săpun

Ernst nu poartă ochelari la locul de muncă, dar câteva asistente medicale cu care lucrează poartă. Ele au găsit o soluție simplă datortă unui obiect de uz casnic.

„O parte din personal a vorbit despre folosirea săpunului de vase Dawn și despre curățarea ochelarilor cu săpun de vase Dawn″, a declarat Ernst pentru accuweather.com. Tot ea a spus că mulți colegi au apelat la săpunul de vase pentru a preveni aburirea.

Potrivit AARP, cercetătorii de la Annals of the Royal College of Surgeons of England au explicat cum poate preveni aburirea metoda cu apă și săpun. „Imediat înainte de a purta o mască de față, spălați ochelarii cu apă cu săpun și scuturați excesul.

Apoi, lăsați ochelarii să se usuce la aer sau uscați ușor lentilele cu un șervețel moale înainte de a-i pune la loc. Acum, lentilele ochelarilor nu ar trebui să se umezească atunci când se poartă masca de față″, au notat oamenii de știință.

Strânge masca

Uneori este vorba doar despre o chestiune de ajustare a măștii. Adică de potrivirea ei pe față. Dacă masca de protecție este bine fixată, aerul nu poate scăpa. Acest lucru se poate face prin simpla reglare a legăturilor sau prin răsucirea buclelor urechilor la o mască chirurgicală.

„Dacă aerul iese prin partea de sus, înseamnă că nu aveți masca pusă corect″, a declarat Shan Soe-Lin, conferențiar la Yale Jackson Institute for Global Affairs: „Cea mai mare parte a respirației ar trebui să treacă prin mască. Dacă simțiți că aerul intră sau iese în jurul măștii, strângeți legăturile.″

Folosiți cleme de nas

O altă modalitate de a asigura o potrivire optimă este să cumpărați o mască cu o punte de nas metalică reglabilă sau o închizătoare. Căutați o mască de față care are o potrivire mai adaptată, precum și o clemă încorporată, flexibilă, pe care o puteți modela pe conturul nasului pentru a reduce spațiul care ieșirea aerului cald și umed în sus, spre ochelari.

Folosiți inclusiv bandă adezivă

Dacă aceste tehnici eșuează, leucoplastul va funcționa la fel de bine pentru a crea etanșarea ideală. Banda adezivă va ține masca în jos pe nas și obraji. Așadar, aerul cald din interiorul măștii va fi oprit să urce spre ochelari.

Schimbați tipul de mască

De exemplu, o mască KN95 este așezată departe de gură, astfel încât direcționează respirația înainte, în filtru, în loc să o deplaseze în sus, unde poate aburi ochelarii. Masca KN95 are, de asemenea, mai multe straturi, ceea ce o face una dintre cele mai eficiente măști disponibile.

Pulverizați spray anticearcăne

Dacă sunteți dispus să investiți într-o soluție, spray-urile și șervețelele anticearcăne pot rezolva problema. Online, produsele sunt relativ ieftine și pot fi achiziționate pentru mai puțin de 10 dolari. De obicei, odată aplicate, efectul acestora durează o zi.

Edward Johnston, un asistent medical înregistrat la Spitalul Universitar Johns Hopkins, folosește spray-ul Fog Gone, care poate fi achiziționat de pe Amazon sau Etsy pentru 10, 20 de dolari, în funcție de mărimea flaconului.

El a spus că doar pulverizează Fog Gone pe masca de protecție la serviciu, așteaptă să se usuce puțin și apoi o șterge. Johnston a declarat pentru AccuWeather că Fog Gone este mai eficient decât trucul cu săpunul de vase.

El a spus că a auzit și de folosirea spray-ului de gătit Pam ca soluție. „Toată lumea vine cu propriile trucuri ale meseriei, ca să spunem așa. Am făcut parte dintr-o echipă de intervenție în caz de dezastru și am avut măști de gaze, iar eu am folosit ceva asemănător cu [Fog Gone] pe masca de gaze care ne-a fost dată.″

Ridicați-vă masca

Un alt sfat are legătură cu folosirea greutății ochelarilor pentru a bloca aerul. Trageți masca peste nas, cât mai sus posibil, (asigurați-vă că este și sub bărbie) și lăsați ochelarii să se așeze pe partea de sus a măștii.

Ochelarii dumneavoastră ar trebui să creeze un sigiliu care va bloca aerul. În funcție de tipul de mască și de stilul ochelarilor, acest lucru ar putea să nu funcționeze, totuși.

Adevărul despre crema de ras…

Potrivit Fitz Frames, crema de ras poate crea o barieră împotriva oricărui condens ce se formează pe lentilele unei perechi de ochelari, precum și pe alte suprafețe de sticlă predispuse la aburire, cum ar fi parbrizul mașinii.

AccuWeather a încercat metoda cu gel de ras și cremă de ras. Ele au fost aplicate pe lentile și apoi a urmat ștergerea cu un prosop uscat. În general, rezultatele au fost dezamăgitoare.

Formula originală a cremei de bărbierit nu a funcționat bine, iar în câteva minute ochelarii s-au aburit. Gelul de bărbierit a redus aburirea, dar nu în totalitate.

„Este vorba despre orice funcționează pentru tine. Dacă funcționează pentru tine, folosește-o!″, a spus Johnston. Indiferent de soluție, Ernst a subliniat importanța purtării unei măști în timpul pandemiei pentru a împiedica răspândirea virusului.

Ea a explicat că, atunci când măștile și alte echipamente de protecție personală sunt folosite în mod corespunzător, se transmit foarte puține infecții. „Orice puteți pune între dumneavoastră și virus, faceți asta″, a transmis Johnston, conform accuweather.com.