Cum sa folosesti un generator curent?

Prin urmare, daca te-ai decis sa cumperi un generator curent electric pentru gospodaria ta sau pentru un magazin unde exista des fluctuatii de energie, iata cateva lucruri de care sa tii cont atunci cand folosesti acest echipament.

– Alege cu grija locatia unde vei plasa generatorul

In cartile tehnice care insotesc generatoarele de curent, producatorii fac cateva sugestii importante de care ar trebui sa tii cont. Este esential sa nu montezi generatorul in spatii inchise din cauza riscului foarte mare de intoxicare cu monoxid de carbon.

Pentru ca prin natura sa, generatorul este un echipament foarte zgomotos si care emite vapori toxici, trebuie sa-l asezi la o distanta de minim 20 metri de un geam sau o usa. Nu instala niciodata generatorul lipit de casa, in garaj sau in alte incaperi inchise. In schimb, alege o zona uscata, bine ventilata, pe o suprafata plana.

– Asigura-te ca generatorul pe care il folosesti este adecvat nevoilor tale

Pentru aceasta, gandeste-te la energia electrica de care ai nevoie efectiv. In cazul in care vei achizitiona un generator curent prea mic si vei incerca sa-l conectezi la mai multe echipamente si aparate, exista riscul foarte mare de defectiune. Fie se va defecta generatorul, fie se vor defecta aparatele conectate la generator. Prin urmare, stabileste clar ce capacitate poate duce generatorul electric pe care l-ai cumparat sau pe care intentionezi sa-l achizitionezi.

– Generatorul nu trebuie conectat la o priza din casa

Daca vei proceda astfel, generatorul poate deveni foarte periculos pentru casa ta, dar si pentru casele vecinilor tai. Daca ai nevoie de o sursa de curent suplimentara pentru locuinta ta, cel mai sigur este sa contactezi un electrician pentru a instala un intrerupator de transfer si un generator fix.

– Fii atent la cablurile pe care le folosesti

Iti recomandam sa utilizezi intotdeauna cabluri de cea mai buna calitate. In cazul in care acestea sunt vechi, uzate sau defecte, exista un risc enorm de incendiu sau soc electric. De aceea, trebuie sa te asiguri ca toate cablurile sunt in cea mai buna stare si ca suporta puterea necesara.

– Fii atent la combustibilul recomandat de producator

Pentru aceasta, citeste detaliile din manualul care insosteste generatorul. Acolo, vei gasi detalii cu privire la tipul de combustibil pe care trebui sa-l folosesti. Daca iti ramane mai mult combustibil decat ai nevoie, asigura-te ca gasesti un loc potrivit pentru acesta, uscat, departe de casa ori de alte surse ce pot lua foc usor.

De asemenea, nu ar trebui sa folosesti niciodata generatorul in conditii de umiditate sporita sau cand ploua, nu ar trebui sa-i pui carburant cand este in functiune si nici nu ar trebui sa-l utilizezi daca filtrele de aer sunt infundate sau murdare, pentru a evita accidentele.