Chiar daca aceasta pare o intrebare stupida, potrivit stomatologilor, putine persoane inteleg cum sa foloseasca periuta electrica in mod eficient.

Cu toate ca cele mai multe persoane se spala pe dinti de doua ori pe zi, majoritatea nu o fac in mod corect, pentru ca nu li s-a aratat exact cum. Poti maximiza igiena dentara prin folosirea unor tehnici corecte.

Deci, cum ar trebui sa folosesti o periuta electrica?

In primul rand, trebuie sa-ti propui in calendar si sa-l respecti. Stomatologii recomanda sa impartim imaginar gura in patru parti: stanga sus, dreapta sus, stanga jos si dreapta jos. Ar trebui sa petreci 30 de secunde curatand fiecare sectiune. Pentru acest lucru, mai multe periute de dinti (periuta electrică oralb si periuta dinti electrica Philips) au acum incorporate cronometre care iti dau de inteles ca ai curatat suficient intr-o parte si poti trece mai departe, pana finalizezi cele 4 parti.

Pozitionarea efectiva a capului unei periute de dinti este de asemenea un factor critic pentru a curata eficient gura, dintii si gingiile. Uite ce trebuie sa faci.

Aseaza capul periutei electrice la un unghi de 45 de grade fata de gingie, asigurandu-te ca perii sunt in contact atat cu suprafata dintilor, cat si cu linia gingiilor. Aceasta este cea mai eficienta tehnica de periaj, conform stomatologilor.

Pe fiecare din cele patru sectiuni, curata pe partea din fata a dintilor si a liniilor gingivale, apoi de-a in spate si la sfarsit te poti concentra pe suprafetele muscatoare.

Nu uita: nu este necesar si nici recomandat sa apesi prea tare atunci cand folosesti o periuta electrica. Este pur si simplu o chestiune de a tine in loc periuta electrica pentru a functiona cateva secunde, inainte sa treci la urmatorul dinte. Deci, lasa periuta electrica sa faca singura treaba pentru tine. Ea va aluneca foarte lent, de-a lungul dintilor.

Este foarte important sa aplici o presiune cat mai blanda pe dinti. O greseala obisnuita pe care o fac oamenii atunci cand folosesc o periuta de dinti electrica este de a apasa prea tare pe dinti si de a face din periaj o actiune prea viguroasa si brutala. Acest lucru poate contribui la pierderea smaltului dintilor si la recesiunea gingiilor. Mic sfat: Foloseste o cantitate mica de pasta de dinti cat o boaba de mazare. Nu porni periuta electrica pana cand nu se afla in interiorul gurii. In caz contrar, risti ca pasa de dinti sa fie imprastiata peste tot prin baie.

Prin urmare, aceasta este metoda perfecta de curatare a dintilor cu ajutorul unei periute electrice. Tine cont de sfaturile de mai sus si vei fi mai aproape de o dantura sanatoasa, de gingii nedureroase si de vizite mai rare la stomatologie.

