Sa cumperi si sa folosesti un dus bucal a devenit o necesitate in rutina noastra de sanatate orala, o necesitate pe care ar trebui sa o bifezi cat mai bine.

Iata cum sa folosesti eficient un dus bucal

Prima data alege un dus bucal de calitate care sa fie croit pe nevoile tale concrete. Apoi, dupa ce l-ai primit acasa, gaseste-i un loc potrivit pe etajera din baie, unde il poti configura in siguranta. Citeste instructiunile din pachet pentru a face toate setarile necesare.

In general, un dus bucal modern se livreaza cu o serie de accesorii si le poti testa pe toate ca sa vezi cum functioneaza si care sunt mai potrivite pentru tine.

Cum folosesti dusul bucal?

Rezervorul

Umple rezervorul de apa calda pana la nivelul maxim admis, ca sa-ti ajunga sa cureti bine dintii si sa nu te opresti in mijlocul operatiunii. Apa calda este mai confortabila, mai ales daca dintii tai sunt sensibili. Daca exista deja apa in rezervor, aceasta poate fi prea rece pentru dintii sensibili, asa ca poti sa o scoti din rezervor inainte de a-l umple din nou. Seteaza presiunea dorita pe dusul bucal. Daca gingiile sunt inflamate, o presiune prea mare ar putea sa te deranjeze. De aceea, incearca sa gasesti un nivel cu care sa te simti confortabil.

Inchide gura

Asigura-te ca degetul mare se afla pe butonul de „pauza” atunci cand pornesti dusul bucal. Pentru a evita stropirea, curata in timp ce inchizi usor buzele si lasa apa sa iasa din gura in chiuveta. Daca tii gura inchisa, opreste-te din cand in cand pentru a scuipa apa in chiuveta.

– Nu conteaza daca incepi curatarea cu dintii superiori sau cu cei inferiori, dar asigura-te ca plimbi dusul bucal pentru curatare peste tot – spre obraz, in partea limbii, la dintii de sus, la cei de jos etc. Poti incepe din spate si sa te concentrezi apoi pe fiecare arc dentar.

– Aseaza varful dusului bucal la un unghi de 90 de grade fata de dinti. Opreste-te pentru cateva secunde de-a lungul liniei gingivale, pana la zona urmatoare. Daca dusul bucal este setat pe un nivel mare de presiune, o sa curete tot ce important.

Curatarea aparatului dentar

Din fericire, un dus bucal poate fi folosit si de catre cei care au montat un aparat dentar. Este minunat pentru a curata in jurul fiecarui suport, acolo unde deseori se pot ascunde bacterii. Nu uita, sa cureti zonele intra-dentare si intra-gingivale cat mai bine.

Nu ai inca un dus bucal in baie? Nu e tarziu sa comanzi unul chiar acum.