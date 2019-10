Marile companii aeriene care fac cel mai des angajări de însoțitor de bord îți vor asigura în mod gratuit trainingul de obținere a licenței de zbor/atestat de însoțitor de bord, astfel că oricine îndeplinește condițiile de angajare impuse de companiile aeriene, poate obține un job în domeniu fără să fie nevoit să investească mii de euro în cursurile unei școli de aviație.

Acest lucru presupune că, întâi ești angajat (fără să ți se ceară o experiență prealabilă în aviație), iar apoi vei urma cursurile necesare obținerii licenței de însoțitor de bord. Costul pregatirii este suportat de către compania aeriană.

Companii aeriene precum Qatar Airways, Etihad, Emirates, British Airways, Ryanair, Easyjet, Gulf Air, Oman Air, Saudia, Kuwait Airways, Flynas, Fly Dubai sau Wizz Air, Smartwings, Smartlynx, Aer Lingus etc procedează în acest mod cu angajații lor. Motivul? Preferă să își instruiască singuri viitorii însoțitori de bord, astfel încat să fie siguri că pregătirea lor este în acord cu politica companiei, cu imaginea pe care doresc să o afișeze în fata pasagerilor și cu tipul de aeronave pe care le dețin.

VÂRSTA UNEI STEWARDESE

Companiile aeriene europene angajează însoţitori de bord care au minim 18 ani, în timp ce companiile din Orient angajează însoţitori de bord care au minim 21 de ani. Cât despre vârsta maximă, aceasta nu este specificată în anunțurile de angajare, însă, în practică, pentru companiile arabe ar fi de aproximativ 35 de ani, iar companiile aeriene europene merg și până peste 40 de ani.

ÎNĂLŢIMEA UNEI STEWARDESE

În general, ca să devii stewardesă este necesar să ai minim 157 cm, însă înălţimea diferă de la companie la companie.

Iată câteva repere de înălţime cerute de companiile care recrutează frecvent în România:

Ryanair- 157 cm (max 188 cm)

Wizz Air – 165 cm-fete, 175-baieti

Etihad Airways – se aplica “regula celor 212 cm” (trebuie să atingi această înălțime fără încălțăminte, pe vârfuri, cu mâna dreaptă ridicată)

Qatar Airways – se aplică “regula celor 212 cm” (să atingi cu brațul această înălțime, desculț(ă), te poți ridica pe vârfuri)

Emirates – minim 160 cm, iar pe lângă asta se aplica “regula celor 212 cm” (trebuie să atingi această înălțime fără încălțăminte, pe vârfuri, cu mâna dreaptă ridicată)

Flydubai – 1.58 m

ABILITĂŢILE DE ÎNOT ALE UNEI VIITOARE STEWARDESE

Una dintre condiţiile menţionate în fiecare anunţ de angajare faptul că viitorul însoţitor de bord trebuie să ştie să înoate. Această condiţie este descurajantă pentru mulţi, însă trebuie avut în vedere faptul că la recrutarea propriu-zisă nu există probă de înot. Compania îţi va verifica această abilitate în momentul în care ai fost angajat şi ai inceput trainingul, la modulul de Ditching(simularea unei aterizări pe apă), unde trebuie să înoţi. Această testare se face la companiile arabe cu vestă de salvare, așa că e mult mai ușor în acest caz. În Europa însă, trebuie să înoțit fără vestă și să reușești să te menții la suprafața apei fără probleme.

Aşadar, dacă nu ştii să înoţi încă, poţi lua lecţii de înot imediat după ce ai primit răspunsul pozitiv de la companie. Până vei primi DOJ-ul (Date of Join) vei ştii deja să înoţi.

TATUAJELE

În general, companiile acceptă tatuaje atât timp cât acestea nu sunt vizibile când porţi în uniformă. Însă trebuie avut în vedere că există companii precum Qatar Airways care nu acceptă niciun fel de tatuaje, chiar dacă acestea nu se văd în momentul în care eşti îmbrăcată în uniformă. Această cerinţă pare a fi destul de controversată şi a dat naştere la foarte multe întrebări din partea cititorilor. Acest subiect este descris pe larg în articolulele Companiile aeriene şi politica lor despre tatuaje şi Poţi să fii însoţitor de bord cu tatuaje?

CUNOŞTINŢE DE LIMBA ENGLEZĂ

În aviaţie comunicarea se face în limba engleză, aşadar fie că vrei să te angajezi la Emirates, la Wizz Air sau la Etihad Airways trebuie să ştii să vorbeşti în engleză. Necunoașterea limbii engleze poate fi principalul dușman de la interviu. Fără un vocabular bogat şi noțiuni (măcar) de bază de gramatică, te poți pierde foarte ușor în fața șirului lung de întrebări pe care un recrutor le poate avea. Apoi mai există și testul scris de limba engleză. Foarte mulți candidați sunt eliminați în urma acestei probe, ceea ce mă duce din nou la concluzia că limba engleză îți poate fi cel mai bun prieten, dar și cel mai mare dușman. Avem un curs special de limba engleză conceput pentru viitori însoțitori de bord care au nevoie să își îmbunătățească nivelul. Ai detalii despre el aici.

STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE

Fiecare companie aeriană supune viitorul însoţitor de bord la o serie de teste şi analize medicale. Scopul acestora este să depisteze vreo eventuală boala ce ar putea să reţină însoţitorul de bord la sol mai mult decât ar trebui sau o boală ce s-ar putea agrava pe parcursul zborurilor.

MINIM LICEUL

Nu este necesar să ai studii superioare, însă ar fi ideal să ai diploma de bacalaureat, căci majoritatea marilor companii aeriene o cer la angajare. Desigur că există și excepții, despre el am scris aici.

FACULTATEA

Deşi nu reprezintă un criteriu de selecţie pentru meseria de însoţitor de bord, aceasta poate fi un plus în CV-ul tău şi te poate ghida către domeniul în care vei acumula experienţa până devii stewardesa sau steward. Domeniile precum Comunicare, Limbi străine, Jurnalism, Geografie, Turism ar putea reprezenta şi ele un plus la angajare pot fi un plus, însă nu pot garanta obţinerea unui loc de muncă în aviaţie.

EXPERIENȚA ANTERIOARĂ

Voluntariatul şi programele adresate studenţilor (precum Work and Travel sau Erasmus) cântăresc foarte mult în CV-ul unui viitor însoţitor de bord. Companiile aeriene îşi doresc însoţitori de bord care au experienţă în domeniul ospitalier (hoteluri, restaurante), customer care, customer service, vânzări, relaţii cu publicul. Locurile de muncă ce au ca obiect de activitatea interacţiunea directă cu tipologii diferite de persoane reprezintă o experienţă ce este căutată de către recrutori în CV-ul unui însoţitor de bord.

La polul opus am întâlnit şi cazuri în care experienţa vastă (sau supracalificarea) au reprezentat un motiv de respingere a candidaturii, iar licenţa de însoţitor de bord dobândită înainte nu a reprezentat niciun avantaj la recrutare.

Cum obții jobul de însoțitor de bord?

Să îndeplinești condițiile de mai sus nu e suficient. Pregătirea pentru interviu face diferența în cele mai multe cazuri: să mergi la recrutare știind cum să abordezi fiecare probă în parte, sigur pe tine, cu răspunsuri potrivite și atenție la detalii – doar așa poți reuși să cucerești inima recrutorilor! De cele mai multe ori, procesul de angajare este unul foarte riguros și din sute de candidați, sunt selectați maxim 15-20, uneori chiar și mai puțini. Cei mai buni rămân în finală! Modul în care te îmbraci, CV-ul cu care te prezinți și creativitatea răspunsurilor pe care le dai sunt factori care decid sau nu angajarea ta.

