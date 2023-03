Cum s-a schimbat viața lui Gabi Jugaru după ce a plecat din televiziune. „Asta e treaba”

Gabi Jugaru, cunoscut și ca Jugaru Shukaru, a renunțat la televiziune și-a investit toți banii în propria afacere. Prezentatorul a declarat că s-a gândit să revină în lumina reflectoarelor, dar că nu mai este așa căutat ca înainte.

Până în 2010, Gabi Jugaru a lucrat la PRO TV, iar 7 ani, până în 2017, a lucrat la Național TV. El era cunoscut de către public ca fiind „Regele Farselor”, iar emisiunea „Jugaru Shukaru” a fost urmărită de aproape toată România. Chiar dacă a renunțat la televiziune, el a spus că oamenii încă îl recunosc pe stradă și că îl apreciază.

„O să revin pe micul ecran, cu o nouă emisiune, când o să mi se ceară. Nu există zi în care să nu fiu oprit pe stradă, oriunde m-aș duce, la piață, la mall, să nu fiu oprit și să mă întrebe lumea când revin.

Din păcate, nu există oferte din partea televiziunilor. După ce am încheiat contractul cu PRO, și am lucrat și la Național TV, am mai avansat proiecte la trustul Intact, din nou la PRO TV, la Kanal D… Dar mi s-a spus așa: «Măi, Gabi, noi vrem ceva mai cu intrigă, mai cu scandal!»’, a declarat fostul prezentator pentru Playtech.

Jugaru Shukaru, despre televiziunea din ziua de azi

Jugaru Shukaru a declarat că nu merită să se întoarcă în televiziune pe bani puțini și că nu vrea să fie asociat cu „pipițele” care sunt promovate în ziua de azi.

„Pot spune că m-au mai chemat, pe la emisiuni, ca invitat. Eu am o stimă deosebită pentru unii prezentatori tv, dar am zis așa: «Nu mă mai chemați să bat apa în piuă și mai ales să mă așezați lângă nu știu ce pipiță pe care o plătiți și mie să nu-mi dați bani nici de tramvai». Am 25 de ani de școală făcuți pentru ce? Asta e treaba cu televiziunea”, a spus el.

El a mai recunoscut că nu mai este la fel de bine plătit ca atunci când lucra la PRO TV, dar că încearcă să se descurce cu ofertele pe care le are.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, cu atelierul service merge bine. Depinde cum prestezi, către cine, cât de des, ce lucrări faci. Dar, dacă e să comparăm perioada mea de la PRO TV, cu ce fac aici, încă nu am ajuns la banii ăia. Bugetul de acum, din televiziuni, față de ce era în 2008, dacă e să ne raportăm la perioada de vârf a lui PRO TV, este acum undeva sub 40% din ce se câștiga atunci. Eu pot spune că îmi este bine cu atelierul, de vreo jumătate de an sunt și angajat la România Film, mai merg la evenimente, mai cânt pe la nunți, pe la botezuri, pe unde sunt chemat și dorit”.