„În contextul în care tot mai multe persoane au rămas la domiciliu în aceste ultime săptămâni, am asistat la diferite schimbări în felul în care este ascultată muzica şi sunt urmărite podcasturile”, a declarat luni compania de streaming într-un comunicat.

Spotify a observat o creştere a numărului de piese „chill” – stil definit de gigantul suedez ca „predominant acustice, mai puţin dansante şi mai puţin energice” în comparaţie cu majoritatea celorlalte melodii – în playlisturile utilizatorilor platformei.

Spotify a remarcat şi o creştere a playlisturilor „cu tematică culinară şi referitoare la activităţi casnice”, ascultate pe calculator, televizor, console de jocuri şi boxe inteligente.

Podcasturile de informaţii suscită un interes în creştere, la fel şi muzica şi podcasturile destinate copiilor, care nu mai pot merge le şcoală, „în special muzică pentru a-i ajuta să adoarmă”, se mai precizează în comunicatul companiei.

În acelaşi timp, ca urmare a recomandărilor autorităţilor din numeroase ţări de a respecta distanţarea socială în scopul limitării propagării virusului, platforma de streaming Spotify a înregistrat o creştere cu 135% a difuzărilor unui cântec din repertoriul trupei The Police, „Don’t stand so close to me”, în decursul ultimelor săptămâni.

