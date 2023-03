Cum putem scăpa de o migrenă severă în 15 minute. Cel mai rapid tratament ajunge în farmacii

Un nou tratament pentru migrene a fost aprobat deja de autoritățile sanitare din SUA. Acest spray nazal, produs de Pfizer, denumit Zavzpret va apărea în mai multe farmacii. Cercetătorii au declarat că el dă rezultate în doar 15 minute.

„Una dintre cele mai importante caracteristici ale unei opţiuni de tratament acut este cât de repede funcţionează. Sub formă de spray nazal cu absorbţie rapidă, Zavzpret oferă o opţiune de tratament alternativă pentru cei care au nevoie de reducerea durerii, care nu pot lua medicamente pe cale orală, din cauza stării de greaţă sau a vărsăturilor”, a declarat Kathleen Mullin, de la New England Institute for Neurology & Headache, citată în comunicatul Pfizer.

Tratamentul îi va scăpa pe oameni de durerile de cap, de tulburările de vedere sau de intoleranţă la lumină. Pfizer a declarat că tratamentul, care foloseşte o moleculă numită zavegepant, va fi disponibil în farmaciile din SUA în iulie 2023. Compania Biohaven a dezvoltat zavegepant, dar şi alte tratamente împotriva migrenelor, potrivit Doctorulzilei.

O soluție inedită pentru a scăpa de migrene

De curând, și o pacientă care suferă din cauza migrenelor a explicat ce face pentru a scăpa de aceste probleme. Este vorba despre o „pălărie pentru dureri de cap”. Femeia a mai spus că este o soluție ieftină și eficientă.

„Acestea se numesc capace pentru dureri de cap/migrenă. Aceasta este, fără îndoială, achiziția mea preferată de la Amazon. Un lucru care este foarte frumos la el este că funcționează terapia atât la cald cât și la rece. Așa că, dacă preferați căldura în lupta cu o migrenă, o puteți încălzi în cuptorul cu microunde. De asemenea, ajută la ameliorarea stresului, la presiunea sinusurilor și blochează toată lumina, astfel încât să poți dormi liniștit.”, a spus aceasta. Ea mai declarat și că este bine să bei multă apă, să mănânci regulat și să te concentrezi pe alimente complexe bogate în carbohidrați și proteine ​​pentru a menține nivelul zahărului din sânge.