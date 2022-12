Cum procedați să vă ascundeți pe WhatsApp? Pașii de urmat pentru a fi mereu „invizibil” atunci când folosiți aplicația

Există momente când poate doriţi să fiţi invizibil pe WhatsApp. Mai exact, să-ți ascunzi starea online sau să apari pur și simplu offline când folosești WhatsApp. Sau vrei să eviți ca cineva să-ți vadă „Ultima accesare” pe platformă.

Deci, dacă sunteți în căutarea unor astfel de soluții pentru aceste probleme, aflaţi că se poate să vă faceţi „invizibil”. Mai jos vă prezentăm un ghid care vă învață cum puteți apărea cu ușurință offline pe WhatsApp în timp ce utilizați aplicația.

Ce trebuie să faci ca să te „ascunzi” atunci când eşti conectat pe aplicație

Aplicația de mesagerie vă oferă opțiunea de a ascunde funcția de stare online atât pe platformele Android, cât și pe iOS. Tot ce trebuie să faceți este să urmați acești pași:

1.Deschide WhatsApp.

2. Accesați cele trei puncte verticale din colțul din dreapta sus și atingeți „Setări” (Settings), apoi „Confidențialitate” (Privacy). Utilizatorii iOS pot apăsa pur și simplu pe Setări din meniul de jos.

3. În meniul Setări, veți găsi Cont. Faceți clic pe el și apoi accesați opțiunea Confidențialitate (Privacy).

4. Acolo veți găsi opțiunea Last Seen (Cine poate vedea ultima mea oră). Aplicația vă oferă două opțiuni din care să alegeți. Puteți alege între „Toată lumea” (Everybody), „Contactele mele” (My contacts), „Contactele mele cu excepția…” (My contacts except…) și „Nimeni” (Nobody).

5. Faceți clic pe opțiunea „Nimeni” pentru a ascunde starea Online pe WhatsApp messenger.

Totuși, dacă nu îți dorești să apari „online”, atunci când accesezi aplicația Whatsapp, și să nu mai apară ora și data la care ai intrat pe platforma de socializare, există o modalitate pe care ai putea să o abordezi ca să „ascunzi” acest lucru.

Cum să ascund starea online WhatsApp pentru anumite contacte de pe mobil?

WhatsApp vă permite, de asemenea, să ascundeți starea „Ultima accesare” și pentru anumite contacte. Utilizatorii Android și iOS pot ascunde starea online de anumite persoane de contact prezente în biblioteca lor de telefon, urmând acești pași:

1. Deschide WhatsApp pe dispozitivul tău Android sau iOS.

2. Accesați cele trei puncte verticale din colțul din dreapta sus și atingeți Setări. Utilizatorii iOS pot apăsa pur și simplu pe Setări din meniul de jos.

3. Accesați Conturi și apoi faceți clic pe Confidențialitate.

4. Utilizatorii pot merge apoi la opțiunea „Ultima accesare” și acolo veți găsi opțiunea de a selecta Contactele mele … Faceți clic pe el și apăsați pe caseta în formă de cerc de lângă contactele pe care nu doriți să le vedeți starea. Atingeți cercul verde din partea de jos și sunteți gata.

Sursa: mysmartprice.com.