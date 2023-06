Cum explică George Simion darul de nuntă de 400.000 de euro. Ce spune liderul AUR despre spălarea de bani

Deputatul George Simion a încercat să lămurească informațiile cu privire la suma de 400.000 de euro pe care a trecut-o în declarația sa de avere cu mențiunea „dar de nuntă”. Potrivit spuselor sale, acești bani nu ar fi ajuns niciodată în posesia sa, reprezentând cheltuieli făcute cu organizarea petrecerii câmpenești la care au participat în jur de 10.000 de oameni.

Pe de altă parte, Simion susține că nu a făcut nici o greșeală atunci când și-a completat declarația de avere. El a îndemnat autoritățile să-i verifice conturile, pentru că nu are nimic de ascuns. Mai mult, deși a trecut suma respectivă în dreptul veniturilor obținute la nuntă, Simion susține că banii care au fost primiți ar fi fost înscriși în conturile unei fundații pe care o deține.

„Eu am declarat absolut tot ce am primit, că așa e normal. Sigur că da, eu am spus oamenilor care au spus că nu pot veni la nuntă, dar vor să doneze sume de bani, că pot face acest lucru în contul fundației, nu în numele meu personal. Și s-au adunat în acel cont, al fundației, undeva la câteva mii de lei. Restul, ce a rămas mâncare, băutură, am donat totul”, a explicat George Simion.

George Simion dă vina pe USR

Politicianul AUR dă vina pe USR, în scandalul care a izbucnit legat de darul său de nuntă, spunând că reprezentanții acestei formațiuni i-ar fi reproșat că a rămas cu banii strânși la nuntă.

„USR a spus că am rămas cu banii, dar ei au uitat să se uite la conturi, la banii numerar, la bogății. Noi avem în cont cam 5.000 de euro, ceva de genul acesta. Nu ar fi fost o problemă să fi avut banii ăștia, după nuntă, dar nu s-a întâmplat așa. Dacă era așa aș fi declarat, fără nicio problemă”, a spus Simion.

Deputatul AUR a precizat că nu a organizat nunta pentru a spăla bani murdari, deși cunoaște faptul că aceasta este o practică, pentru unii. El a invitat autoritățile să-i verifice conturile și să clarifice situația mențiunii din declarația sa de avere.

„Știu că e o practică pentru unii să facă nunți pentru a spăla bani. Nu e cazul nostru. Aștept pe toată lumea să îmi găsească banii”, a precizat șeful AUR pentru România TV.

Controversele din jurul celor 400.000 de euro

Scandalul legat de darul de nuntă, în valoare de 400.000 de euro, a izbucnit după apariția ultimei declarații de avere a lui George Simion, pe site-ul Camerei Deputaților. Parlamentarul a înscris, în documentul postat pe siteul instituției, că a obținut 400.000 de euro sub formă de dar de nuntă, la evenimentul pe care l-a organizat pe 27 august 2022.

Mențiunea apare la rubrica din declarația de avere intitulată „Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro”.

George Simion susține că banii respectivi reprezintă contravaloarea produselor și serviciilor pe care le-a primit, de la diverse persoane, în vederea organizării petrecerii de nuntă.