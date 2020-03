Decizia a fost luată în contextul în care numeroase cinematografe sunt sau urmează să fie închise ca măsură de evitare a aglomerațiilor.

Cel mai recent exemplu este cel mai nou titlu din cadrul francizei Fast and Furious. Producătorii au anunțat oficial că lansarea filmului „Fast and Furious 9″, programată inițial în 22 mai în Statele Unite, va fi amânată cu aproape un an. Astfel, filmul va putea fi urmărit în cinematografe abia începând din 2 aprilie 2021.

Primul trailer pentru „Fast and Furious 9” a apărut la începutul lunii februarie și prezintă, printre altele, modele precum Dodge Charger sau Pontiac Fiero. Cel mai probabil, protagoniștii vor fi din nou implicați într-o conspirație globală care generează numeroase secvențe de acțiune și cascadorii cu mașini, anunță automarket.ro.

Fast and Furious este o franciză de filme populară la nivel internațional datorită acțiunii și a cascadoriilor cu mașini. Primul film din serie a apărut în anul 2001, iar următoarele au fost lansate la distanța de doi sau cel mult trei ani.

Te-ar putea interesa și: