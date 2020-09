Întâmplare incredibilă într-o familie din America. Trei frați, care locuiesc în Richmond, Virginia, au dat lovitura vieții lor. Acest lucru s-a întâmplat după ce au jucat același bilet la LOTO.

Ei au jucat la LOTO timp de 4 decenii aceleași numere și au câștigat nu mai puțin de 511. 000 de dolari. Potrivit unuia din cei trei frați, el a verificat biletul nu mai puțin de zece minute, pentru a fi sigur cine este cel care a câștigat.

Cei trei frați au dezvăluit că au jucat aceleași numere în fiecare săptămână, timp de 40 de ani.

„Nu-mi amintesc de ce am ales exact aceste numere”

„Nu-mi amintesc de ce am ales exact aceste numere. Tot ce știu este că a fost acum 40 de ani. Am scris fiecare numerele și am selectat un bilet pentru a juca. De atunci jucăm aceleași numere”, a povestit unui din cei trei frați.

Care sunt numerele câștigătoare care i-au făcut bogați

Unul din frați a rămas uimit de faptul că este fericitul câștigător al unei sume atât de mari, după ce a jucat atâția ani, motiv pentru care a verificat biletul de mai multe ori.

„Am verificat biletul de mai multe ori, am vrut doar să mă asigur că am câștigat. În momentul în care am realizat că este adevărat, am avut onoarea și plăcerea să îi anunț pe frații mei că împărțim premiul”, a mărturisit bărbatul.

Numerele câștigătoare au fost 28, 7, 36, 1, 42 și 22 potrivit cancan.ro.