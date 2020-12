Într-o tentativă de a dovedi frauda electorală, echipa de avocați a lui Trump a intentat o altă acțiune în justiție, afirmând în fața unei instanțe din Nevada că deține dovezi că la alegerile din 3 noiembrie au „votat” și morții. În plus, spun avocații, există mii de „voturi duble”.

Potrivit numărătorii oficiale, Trump a pierdut în fața lui Biden în Nevada cu o diferență de 33.596 de voturi, iar rezultatul a fost validat de Curtea Supremă a statului și de guvernatorul Steve Sisolak, săptămâna trecută.

Victoria în Nevada îi aduce lui Biden șase voturi în Colegiul Electoral.

Avocatul lui Trump, Jesse Binnall, i-a declarat judecătorului James Russell că 1506 dintre voturile prin corespondență primite în alegerile din 3 noiembrie proveneau de la persoane decedate, potrivit televiziunii locale, 8 News Now, afiliată la ABC.

Binnall a mai afirmat că 44.284 alegători au votat de două ori, că aproximativ 20.000 de alegători au votat prin corespondență fără a avea o adresă poștală din Nevada, iar 2.468 de alegători și-au schimbat adresa într-un alt stat.

Echipa juridică a lui Trump a declarat că s-a concentrat pe legea electorală din Nevada, care permite expedierea buletinelor de vot fiecărui individ acasă, fără ca acestea să fi fost solicitate în prealabil – o practică adoptată de mai multe state pe perioada pandemiei.

Cu puțin înainte de audierea de joi, Partidul Republican din Nevada a publicat pe Twitter o înregistrare video cu 20 de dosare care conțin dovezile pe care se sprijină afirmațiile lor.

„Avem declarații sub jurământ de la mai mulți martori care afirmă că cheile USB folosite în alegeri vor arăta că numărul voturilor s-a schimbat peste noapte. Asta înseamnă că în crucea nopții, au apărut și au dispărut voturi pe mașinile de votat.”

