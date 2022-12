Cum arată Crăciunul lui Serghei Mizil. Obiceiul care-l face să semene cu Grinch

Serghei Mizil spune că nu suportă cadourile de Crăciun și nici petrecerile aglomerate cu mulți invitați, care i se par obositoare. De-a lungul timpului, el și-a format o seamă de tabieturi la care nu dorește să renunțe. Drept urmare, le cere rudelor și apropiaților care îl vizitează în această perioadă să nu-i dea peste cap obiceiurile.

De Crăciun, în acest an, a povestit într-un interviu, că va petrece alături de câțiva invitați, în jur de 20, la o masă festivă, la reședința sa din Snagov. La masa mare din living, a preferat să adune persoanele iubite, rudele și prietenii apropiați. Face acest lucru deoarece petrecerile mari sau evenimentele cu multe persoane îi sunt dezagreabile

„De obicei, Crăciunul eu îl petrec acasă cu prietenii și cu toată familia. Nu mergem nicăieri, mai ales că e mereu aglomerație, se calcă lumea în picioare și mie nu îmi place. Eu am o sufragerie mare aici acasă, unde am oameni care mă servesc, îmi pregătesc și prefer să vină lumea la mine și să bem să mâncăm mai ales de Crăciun. Am o masă de vreo 20 de persoane care stă în permanență în casă și vom sta aici la Snagov cu preparate din porc, sarmale și tot ce se mănâncă de Crăciun”, a povestit Serghei Mizil, într-un interviu pentru Wowbiz, cu puțin timp înainte de sărbătoare.

Obiceiul care-l face pe Serghei Mizil să semene cu Grinch

Îar acesta nu este singurul obicei la care nu dorește să renunțe. Serghei Mizil nu iubește cadourile de Crăciun și spune că nu-și dorește să le primească și, deci, nici nu le acceptă. Din acest punct de vedere seamănă cu urâciosul Grinch, personajul despre care se spune că a furat Crăciunul.

„Eu am un obicei. Nu primesc cadouri și nu dau cadouri. Eu la copiii mei, la nevastă și la toată lumea le dau bani să își ia fiecare ce vrea și eu îmi iau ceva pentru mine. Am gusturile mele știu eu clar ce vreau. Dacă îmi ia ceva și nu îmi place ce fac? Am parfumuri foarte dulci, fiecare are fixul lui așa că mai bine primesc bani fiecare și își exact ce vrea și ce îi place, nu e mai corect așa?”, a mai povestit Serghei Mizil.

Pe de altă parte, Serghei Mizil spune că nu face nici daruri, celor dragi, deoarece nu vrea să le ofere ceva ce nu le-ar face plăcere. În schimb, le oferă bani din care să-și cumpere fiecare ce-și dorește.

„Le dau o sumă și fiecare se îmbracă cu ce vrea, un lucru pe care să îl poarte. Eu așa am decis să fac cu cadourile, la familie dau bani și fiecare își ia ce vrea”, a mai precizat Serghei Mizil.