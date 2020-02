„Dr. Carmen Haiducu…născută pe 13 ianuarie 1987. Ea şi-a făcut rezidenţiatul la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi a lucrat în echipa profesorului Mircea Beuran, la secţia de chirurgie a unităţii sanitare din Bucureşti.

Denunţătoarea susţine că a predat procurorilor înregistrări care ar proba luarea de mită pentru obţinerea unui post de asistent universitar la Facultatea de Medicină a Universităţii Carol Davila din Capitală”, susține Monica Kruker într-o postare pe Fb.

Cum arată celebra doctoriță Carmen Haiducu, denunțătoarea lui Mircea Beuran

„Decizia de a fi executat Profesorul Beuran a fost luată luni, într-o ședință politică. Artizanii înscenării sunt nimeni alții decât Coldea și Kovesi. Autorul înscenării: Deputatul Emanuel Ungureanu, care este co-denunțător, sau denunțător principal. Nu s-a dat/luat nici un euro, nu există nici o înregistrare între Beuran și o așa/zisă mituitoare.

Așa zisul denunț este scris de Ungureanu și de artizanii înscenării, au vrut să treacă o sumă mai mare de bani, dar s-au oprit la 10:000 de euro. Ungureanu a însăilat un Dialog cu o așa zisă Denunțătoare care își dorea un post ce urma să fie scos la concurs, care nu i-a dat nici un ban lui Beuran, nici nu spune explicit lucrul acesta. Cel care afirmă că s-au dat bani este Ungureanu. Aceasta este măreața înregistrare pe care o au procurorii, de fapt”, a dezvăluit Gelu Vișan.

„Denunțatoarea se numește Carmen Haiducu, medic specialist de un an, foarte slabă profesional, cu un caracter îndoielnic, dar cu aspirații înalte și ușor manipulabilă.

Ea pretinde că a oferit bani unui intermediar, unei terțe persoane. Era f supărată pentru că nimeni nu voia sa-i scoată un post, ea fiind o nulitate in materie chirurgicală.”Pentru a lămuri aceste speculații, am solicitat un scurt interviu doctoriței Haiducu.” scria în aceeași perioadă și jurnalistul Mirel Curea.

După cum se poate vedea din fotografia care urmează Mihaela Haiducu are pasiunea călăritului.

Sursa: cont de facebook

