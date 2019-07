„Hei, mă poate ajuta cineva? Sunt blocată în Elveția, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari. Sunt dispusă să plătesc 1.500 de dolari până în weekend. Am un cont pe Zelle.

Aplicația Venmo nu merge dintr-un anumit motiv. Vă rog, nu mă mai întrebați dacă primesc bani prin Venmo. Este atât de rușinos„, au fost mesajele apărute și șterse de pe contul Simonei.

Sportiva noastră are 1.300.000 de urmăritori pe Instagram, iar contul său a căzut pradă hackerilor. Nu pentru mult, deoarece problema s-a rezolvat ulterior, iar Simona a revenit cu un mesaj, pe Twitter: „Totul a fost curățat. Vă rog să ignorați hackerii care momentan se distrează pe contul meu de Instagram. Știm de acest lucru și lucrăm la el. Sperăm că problema va fi rezolvată cât mai repede”.

Please ignore the hackers who are currently having fun on my Instagram account. We are aware and @instagram are working on it. Hopefully will be solved asap 🙏

— Simona Halep (@Simona_Halep) July 23, 2019