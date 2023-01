Cum a reacționat familia Kirei Hagi când a aflat că fata lor va juca într-un serial TV. „I-am contactat imediat ce am primit vestea”

Kira Hagi a studiat actoria la New York Film Academy, iar ulterior și-a aprofundat cunoștințele la Los Angeles. Deși își urmărea visul american, Kira s-a întors în România, unde a început să profeseze în actorie. În noul serial de la Antena 1, „Lia- sotia sotului meu”, tânăra va juca rolul unei avocate, un rol intrigant, ce o fascinează și pentru care vrea să dea tot ce e mai bun.

Kira Hagi își face debutul în televiziune

Fiica lui Gică Hagi a spus că rolul primit în noul serial este primul său rol din televiziune, fiind recunoscătoare pentru oportunitatea care i s-a dat. „Practic, este debutul meu în acest sens. Este ceva nou pentru mine și consider, totodată, că este un proiect interesant. Sunt extrem de încântată că am primit această oportunitate, dar și pentru faptul că am ocazia lucrez alături de oameni care susțin actorii tineri”, a spus tânăra.

Aceasta a mai mărturisit că deși nu are temeri legate de serialul în care va juca, are mari emoții legate de modul în care publicul va primi acest proiect. Kira Hagi a spus că atunci când a mers la casting nu a știut pentru ce rol dă probă, însă totul a decurs surprinzător de bine.

„Am fost chemată la casting chiar de către directoare. Eu nu știam exact pentru ce mă prezentam la casting. Dar mi-a dat un monolog și m-am pregătit așa cum trebuie. La casting am fost întrebată câți ani am și ce înălțime. Atunci, eu le-am zis că am 1,60 metri în zilele mele bune și mai puțin, adică 1,59 metri, în zilele mele proaste. Sigur că a râs toată lumea care se afla în sală. S-au amuzat de gluma mea. Cam așa a fost la casting. I-am cucerit, mai întâi, cu o glumă”, a povestit Kira Hagi.

Ea a spus că nu a primit imediat vestea, iar doar mai târziu a aflat ce rol va interpreta.

Cum a reacționat familia la aflarea veștii

Kira a spus că părinții o susțin mereu în ceea ce face, iar la aflarea veștii toată familia ei a fost extrem de încântată. Inclusiv fratele ei a sunat-o pentru a o felicita.

„Au fost foarte bucuroși, ca orice părinte, că am ales o meserie frumoasă și că iubesc ceea ce fac și mă dedic acestei meserii. Ei sunt bucuroși că muncesc, că am primit un rol și normal că i-am contactat și pe ei imediat ce am primit vestea. „Uitați, o să lucrez într-un serial de televiziune!, le-am spus. Și ei au fost încântați. Și fratele m-a felicitat, pe Facetime, fiindcă el e plecat, știți foarte bine”, a spus Kira.

Aceasta a mai dezvăluit că se înțelege extrem de bine cu colegii ei de platou și sunt, cu toții, niște oameni talentați, de la care are ce învăța constant. Tânăra consideră că formează cu toții o familie unită și se ajută reciproc, potrivit Viva.