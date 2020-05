Cornel Dinu povestește în cartea „Zâmbind din iarbă” un episod trăit înaintea unei partide pe care Dinamo trebuia să o joace împotriva rivalei Steaua. „Procurorul” nu a mai ajuns la acea confruntare pentru că ar fi fost drogat de o studentă pe care a condus-o acasă. Meciul nu avea mare miză, iar lovitură, spune Dinu, a fost orchestrată chiar de cei de la Interne.

„Loviturile Miliţiei se declanşaseră. Urma să jucăm, un act de prezenţă, cu Steaua la Bucureşti. Se aflase la Interne că Valentin ar urma să mă aducă la Steaua, din sezonul următor. Stăteam seara la hotel Dorobanţi, la un şpriţ. Pe neaşteptate a apărut o cunoştinţă de a mea, feminină, din Târgu Mureș, studentă la stomatologie. Îmi explică faptul că a venit cu sora ei la câteva cumpărături şi că locuieşte în apropiere.

M-a rugat să o conduc până la adresa respectivă. Cum a doua zi nu era un meci pe puncte, dar şi gentleman şi vulnerabil uneori, am dus-o în apartamentul respectiv. Am mai băut ceva acolo şi brusc, mi s-a rupt filmul. M-am trezit a doua zi, spre seară. Meciul se jucase şi nu ajunsesem la el. Valentin, Dănilescu, Florentin Marinescu m-au căutat până şi la morgă.

Când m-am trezit, după drogul ce mi-l dăduse, m-am dus acasă. Valentin a înţeles, a trecut totul sub tăcere. Mi-a zis: «Am fost îngrijorat să nu ţi se întâmple ceva şi mai rău. Peste un an, când a terminat facultatea, am auzit că studenta fusese angajată, cu grad, ca medic stomatolog al Inspectoratului de Miliţie din oraş”, povestește Dinu.