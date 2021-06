Potrivit Wikipedia, „disforia de gen este o afecțiune care provoacă unei persoane disconfort sau suferință pentru că există o diferență între sexul biologic al acesteia și identitatea de gen acesteia. Ea este uneori cunoscută și ca incongruență de gen. Această afecțiune era numită tulburare de identitate sexuală până la adoptarea ICD-11 de către OMS în 2019. Afecțiunea a fost, însă, redenumită și mutată din secțiunea pentru Tulburări Mentale și de Comportament pentru a scăpa de stigmatul asociat termenului tulburare”.

Creștere de 1500%

Încercările făcute în tot Occidentul de a asigura persoanelor transgender drepturi și facilități nu au rezolvat, însă, problema. Cifrele din Suedia, țară campioană în ceea ce privește aceste drepturi, vorbesc de la sine: „În 2001, doar 12 persoane cu vârsta sub 25 de ani au fost diagnosticate … în 2018, erau 1.859”, spune un psihiatru infantil din Suedia.

„Toți adolescenții sunt afectați, dar mai ales fetele cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani care vor să devină băieți. Între 2008 și 2018, creșterea în această grupă de vârstă este de 1.500%.

„În Suedia există acum mai multe fete decât băieți cărora li se administrează testosteron. „Idem pentru operații (îndepărtarea sânilor, modificarea organelor sexuale etc.): când „doar 12 persoane pe an solicitau schimbarea sexului în anii 1972-1992, astăzi sunt mai mult de 2.000”

Suedia a fost prima țară din lume care a recunoscut disforia de gen în 1972. Tratamentele sunt finanțate acolo în clinicile publice de la vârsta de 16 ani: „blocante ale pubertății pentru cei mai tineri, injecții cu testosteron sau estrogen, operație la sân, logoped pentru schimbarea vocii, îndepărtarea părului, transplant de barbă etc.

„Operarea organelor genitale este permisă de la vârsta de 18 ani. Insuficient din punctul de vedere al asociațiilor pentru promovarea drepturilor minorităților sexuale, care susțin un proiect de lege prin care „vârsta pentru schimbare scade la 12 ani și cea pentru operație la 15 ani, fără acordul părinților”.

Medicii încep să dea înapoi

Dacă asociațiile rămân ferme pe poziție, medicii de la Karolinska, cel mai prestigios spital din țară, au început să dea înapoi.

Echipele refuză acum tratamentul hormonal noilor pacienți minori. Ei propun acum „principiul precauției”. Par să fi realizat brusc că „nu există dovezi că aceste tratamente ireversibile sunt eficiente pentru bunăstarea pacienților”. Și, mai rău, tratamentele riscă să provoace boli cardiovasculare, anumite tipuri de cancer, osteoporoză, tromboză etc, scrie Le Figaro.