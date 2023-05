Cum a încercat Tom Cruise să o cucerească pe Shakira. Actorul n-a mai stat pe gânduri

La Marele Premiu de la Miami, disputat pe 7 mai şi câştigat de Max Verstappen, au fost prezenți și Shakira și Tom Cruise. Actorul a fost doar un zâmbet când a văzut-o pe fosta parteneră a lui Pique și a încercat să-i intre în grații.

După eveniment, Tom Cruise i-a trimis flori Shakirei la vila în care s-a mutat după despărţirea de Pique. Surse aproapite ale actorului au povestit că acesta este „foarte interesat” de artistă și că „ar exista o chimie” între ei. „Shakira are nevoie de o pernă moale pe care să cadă acum, iar Tom ar putea fi acela”, au mai spus ei.

La evenimentul organizat de Foruma 1, Shakira a purtat un top cu corset verde decoltat pe care l-a combinat cu pantaloni de trening verzi largi oversize. Artista a fost însoțită de copiii ei, dar asta nu a oprit-o să petreacă puțin timp cu Tom Cruise. Cu toate astea, cei doi nu au confirmat dacă formează un cuplu sau dacă este vorba doar despre o prietenie, potrivit Pagesix.

Shakira, despre despărțirea de Pique

Recent, Shakira a vorbit și despre despărțirea de Gerard Pique, dar și despre succesul uriaș al piesei dedicate lui. Ea a declarat că și-a pus sufletul pe tavă în melodie și că a scăpat de emoțiile negative pe care le-a acumulat din cauza infidelității fostului partener.

„Cred că oamenii se pot conecta cu muzica atunci când e sinceră, când vine dintr-o întâmplare reală. Iar ce s-a întâmplat cu melodia asta e că a devenit un imn pentru atâtea femei…Știi, am avut un an foarte dificil după separarea noastră, iar să scriu aceste versuri a fost extrem de important pentru mine, a fost o modalitate sănătoasă de a-mi descărca emoțiile. După ce am lansat acest cântec am simțit că nu am doar fane, am surori”, a spus artista.