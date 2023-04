Cum a depășit Larisa Iordache obstacolele din sport și criticile celor din jur. Nu s-a considerat niciodată un copil frumos

Larisa Iordache a mărturisit că atunci când era mică ea nu a fost un copil frumos, iar ea știe acest lucru, indiferent ce spun cei din jur. Cu toate acestea, ea spune că a fost un copil muncitor, care a avut mereu bun simț.

Larisa Iordache, criticată pentru felul în care arăta

„Un copil frumos nu am fost și știu chestia asta, dar așa cum am fost eu… am primit păreri și le auzeam, chiar dacă nu mi le ziceau în față”, a spus sportiva. Ea a menționat că lumea din jur îi spunea că este urâtă, motiv pentru care încrederea în ea a scăzut foarte mult.

„Când crești și ești adolescentă… eu mai ales că făceam gimnastică, le vedeam pe colegele mele de școală ce schimbări aveau. Automat și eu mă simțeam diferită față de ele. Da, dar nu mă gândeam pe partea aia: Eu fac performanță, corpul meu nu se poate dezvolta la capacitate maximă. Și atunci creșterea lor este mult mai sănătoasă decât a mea. Și până să înțeleg lucrul ăsta, automat la mine încrederea de sine scădea, adică se lucra la ea. Că voiam să o bag în seamă sau nu, tot ceva lucra”.

„Dar ușor, ușor am prins încredere în mine. Sunt genul de persoană care, acum în momentul ăsta, și bineînțeles că mai am de crescut, mă uit în oglindă și îmi place ce văd, din toate punctele de vedere”, a povestit gimnasta.

Cum reușește gimnasta să se mențină în formă

Fosta gimnastă Larisa Iordache a vorbit despre stilul de viață pe care îl duce în prezent și modul în care reușește să se mențină în formă. Ea a povestit cum își organizează mesele și ce feluri de mâncare îi plac. Chiar dacă optează de cele mai multe ori pentru mese sănătoase, nu își refuză poftele.

„Încerc să am un stil de viață sănătos pentru că mă ajută pe mine la tonus și la a evita anumite aspecte din punct de vedere feminin vorbind, să nu apară pe corp celulită și alte lucruri. Încerc să mănânc și să îmi fac poftele cât de mult pot eu, în cantități micuțe.

Cred că mă ajută foarte mult că mănânc foarte lent. Încerc să îmi ofer timp pentru acest moment pentru că e foarte important ca creierul nostru să proceseze, că tu mănânci și bineînțeles să reduci lucrurile care nu te ajută pe tine”, a spus fosta gimnastă.