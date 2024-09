Istoria secreta Cum a decontat politic Teodor Meleșcanu scandalul ”firul roșu” cu Kremlinul







Nu știu câți își mai amintesc de marele scandal ”Firul Roșu”. Un scandal politic lansat tot de Sorin Roșca Stănescu. Bomba de presă spunea că există un telefon direct, cu ”fir roșu” între Președinția României și Kremlin. Dar și între Ministerul nostru de Externe și același Kremlin.

Din lucrarea ”S.R.S.: “naşul” presei din România în dialog cu Dan Andronic şi Alice Barbu: 49 de ani de presă printre securişti, disidenţi, politicieni, miliardari şi câţiva idealişti” aflăm că nu Ion Iliescu a avut de suferit în urma acestui scadal, ci Teodor Meleșcau și formațiunea politică proaspăt înființată de acesta.

Legătura cu Kremlinul

Iată ce spune SRS: ”Se numea “Firul Roșu”. Așa a rămas în istoria presei recente. Dar am pornit cumva de niciunde. Am pornit de la o simplă știre de câteva rânduri pe care am găsit-o în presa de la Moscova. Se amintea acolo că exista un fir roșu care lega telefonic sediul președinției ruse, Kremlinul de Președinția României. Și de Ministerul de Externe. Atenție ! Eram în anii ’90. Înainte cu puțin timp să vină la putere Convenția Democratică. (...) Iar Ion Iliescu avea pe birou un telefon special care asigura o legătură directă cu Moscova. Și nu numai el. Ci și ministrul de externe. Teodor Meleșcanu”.

Desigur, era ceva de neconceput. România se îndrepta spre UE și NATO și încă mai exista un ”telefon roșu” care ducea la cele mai înalte niveluri ale Rusiei.

Partidul lui Meleșcanu

SS maispune că Teodor Meleș[1]canu își făcuse un partid îndemnat fiind chiar de gazetar. Sugestia a fost trimisă prin soția diplomatului cu care SRS se împrietenise într-o vizită în Maroc: ”Am încurajat-o, ca la rândul ei, să își folosească autoritatea pe care o avea asupra lui Teodor Meleșcanu pentru a-l determina să plece din partidul lui Ion Iliescu și să rupă acest partid, strângând cât mai mulți adepți de stânga”.

Totuși, Meleșcanu a avut nevoie de o asigurare.Și SRS i-a oferit-0 prin chiar persoana lui Emil Constantinescu. ”Fusese organizat un mare eveniment al Alianței Civice la Timișoara. Acolo l-am chemat pe Teodor Meleșca[1]nu și l-am introdus discret la Emil Constantinescu. Acesta i-a promis că dacă își face un partid și se rupe de Ion Iliescu, ar putea fi cooptat într-o nouă guvernare. Mă bazam pe faptul că Teodor Meleșcanu era mult mai normal la cap decât Ion Iliescu. Mai pragmatic. Un fin cunoscător al poziționării în plan extern al statului român”, spune SRS în cartea menționată mai sus.

Gest de curtoazie

De fapt, jurnalistul voia să își revanșa. Iată de ce: ”Când a existat procesul “Ion Iliescu-KGB contra Ziua”, mi-a fost anulat în mod abuziv pașaportul și mi s-a interzis să părăsesc teritoriul României.(...) Am avut o surpriză. Șeful de cabinet al lui Meleșcanu, Constantin Mihail-Grigorie, actualmente ambasadorul României în Croația, m-a invitat la minister. Și ce să vezi ? M-am trezit cu o surpriză. Constantin Mihail-Grigorie mi-a dat un pașaport de serviciu. Cu fotografia mea pe el. Era evident că inițiativa îi aparținea lui Teodor Meleșcanu. M-am temut de o cursă. Și oricum nu aveam intenția să plec din țară. Așa că nu am folosit pașaportul de serviciu. Dar nu a fost nici o cursă. A fost un gest sincer”.

A decontat Meleșcanu

”Convorbirea cu Emil Constantinescu l-a convins să rupă PSD-ul și să formeze Alianța Pentru România. Un partid care a debutat în forță. Într-un timp record, ajunsese în sondaje la 17%. Era ceva uluitor. În aceste circumstanțe, am aflat și am devoalat nenorocirea cu “Firul Roșu”. Puteam să trec peste orice, dar nu peste legăturile secrete ale liderilor noștri cu Moscova. Am șutat înainte, cum se spune în presă. (...) Scandalul care s-a declanșat a fost imens”, spue Roșca Stănescu.

Chestiunea este că Iliescu și Meleșcanu au reacțioat diferit: ”Meleșcanu l-a luat pe “nu” în brațe și a dat în bâlbâială. Procentele partidului au scăzut vertiginos. Apoi, partidul, ceva mai târziu, a și dispărut. Pur și simplu, pentru că Teodor Meleșcanu nu a recunoscut. Iliescu a fost mult mai abil. A recunoscut din capul locului, fără ezitări, că are pe birou un asemenea telefon. Și că tehnic,firul roșu funcționa. Dar a susținut că nu utiliza această legătură cu Moscova”.

O lovitură de presă care a avut un ricoșeu fenomenal, deturnând radical traseul omului politic Teodor Meleșcanu.