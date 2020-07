Joi, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 777 de noi cazuri de coronavirus, bilanţul total ajungând la 35.003.

Raed Arafat spune că România a ajuns să fie prima ţară din UE la numărul de infectări pe zi din cauza faptului că oamenii nu au ținut cont de măsurile de protecție.

„De ce să ne ascundem după deget – am început bine, am luat măsuri care pe unele părți erau mai bune, pe altele erau mai relaxate decât ale altora, noi nu am închis șantiere. Sunt țări care s-au închis total, noi nu ne-am închis total.

Am început să scădem, am început să vedem clar că ieșim din situație, înainte să ajungem la mal s-a intensificat mesajul că totuși nu este bine ce a fost, că nu trebuia să se ia aceste măsuri, mesajul negațional, au început să apară unii și alții care au spus că COVID este o farsă, s-a redus încrederea populației, s-au luat măsurile de relaxare, populației i s-a cerut să respecte niște măsuri. Acestea au fost încet-încet lăsate deoparte de o parte din populație și vedem ce se întâmplă”, a spus Raed Arafat la Antena 3.

Până pe 16 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

Joi, numărul de noi cazuri de coronavirus chinezesc în România a depășit un nou record: 777 în ultimele 24 de ore.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 757 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 906.015 teste. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 553 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.146 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor. Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 1.108 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 232.902