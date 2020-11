Nu foarte multă lume știe că Robert Turcescu a scris la revista „Pop Rock & Show”și a activat într-o trupă rock, Kapela, din Pitești. Împreună cu această trupă a scos și un material discografic, numit „Rock My Way”, la Electrecord.

A absolvit un liceu teoretic de matematică-fizică și, pe lângă asta, toți cei din familia sa erau contabili. Părea că destinul îi era deja hotărât. Robert Turcescu a ales, însă, un cu totul alt drum, chiar în trenul care-l ducea de la Pitești la București, pentru a da admiterea la facultate.

„Am terminat liceul în Pitești, în 1993. Aveam o trupă de muzică rock, Kapela, plete lungi, până la fund. Trupa era bună, aveam un speed metal. La vremea aia prea puține trupe din România cântau așa ceva, că eram după perioada din 1990, eram cu noul val. În 1995, cu trupa aia, am scos și-un disc la Electrecord, ceea ce era o realizare, chiar și la mijlocul anilor 90.

Am făcut un liceu de matematică-fizică, Nicolae Bălcescu, actualmente Colegiul Brătianu din Pitești. Am avut norocul să mă intersectez cu un profesor de limbă română, să-l odihnească Dumnezeu, un om nemaipomenit, Constantin Fulgeanu. La un moment dat, într-o întâmplare la clasă, a văzut că am talent nu numai de povestitor ci și de scriitor. Și-a zis, „Bă băiete, tu nu cu științele”. Eram bun la matematică, luam notele care trebuiau, la matematică, la fizică. Cu chimia am stat mai prost. Iar omul ăsta mi-a ordonat lecturile, începând cu clasa a X-a. Mi-a spus „Asta ai de citit”. Cam o carte la 10 zile.

Pentru că ai mei voiau să devin contabil. Toată familia mea e de contabili. Mama contabil. Tata, Dumnezeu să-l odihnească, a fost contabil. Sora mea a făcut ASE-ul, partea de Marketing. Eu am urcat în tren să dau la ASE, așa știa tata. Și soră-mii i-am spus în tren că mă înscriu la jurnalistică. Și ea, săraca, a zis „Dar ne omoară tata, acasă”. Și eu am zis „Asta este”.

Am luat la Jurnalistică. Și, când am venit acasă și i-am spus lui taică-meu, „Am luat la facultate” și-a zis „Bravo”, i-am zis „Dar știi, nu la ASE, ci la Jurnalistică”. Și taică-meu a zis „Îți dau bani doar de dus””, a spus Robert Turcescu în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.