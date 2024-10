Monden Culisele scandalului Anca Țurcașiu-Mihai Găinușă, de la Asia Express. Ce a aprins scânteia







Gestul ostil făcut de Anca Țurcașiu la adresa lui Mihai Găinușă, în episodul 29 al sezonului 7 de la Asia Express, a fost văzut de toți fanii emisiunii.

De ce s-a supărat Anca Țurcașiu

Dar puțină lume a înțeles ce se află în spatele reacției nervoase a cântăreței față de fostul „cârcotaș”.

Totul a început când, în ediția de miercuri a emisiunii, Mihai Găinușă a votat-o pe Anca Țurcașiu pentru cursa pentru ultima șansă.

Ea s-a simțit umilită că Găinușă și colega lui, Oana Paraschiv, au decis, împreună, să voteze echipa din care face parte Anca Țurcașiu pentru cursa la ultima șansă.

Cântăreața s-a înfuriat și, când Găinușă a mers să o îmbrățișeze, după voturi, actrița s-a răzbunat.

Moment de tensiune maximă

Supărarea a fost cu atât mai mare cu cât, cu două zile în urmă, ce doi făcuseră echipă și dormiseră o noapte împreună. Iar miza momentului era foarte mare, pentru că era momentul în care concurenții votau o echipă pentru ultima șansă. Iar lupta este tot mai strânsă, întrucât cei care trec de ultima șansă pot primi biletele de avion pentru a treia țară de pe Drumul Zeilor, Indonezia.

Așa că Anca Țurcașiu s-a dezlănțuit la adresa „cârcotașului” și i-a refuzat îmbrățișarea. n momentul surprins de camerele de filmat și văzut de toți fanii Asia Express, cântăreața i-a dat mâinile la o parte și i-a spus: „Nu veni spre mine! Îmi pare rău, dar sunt foarte supărată pe tine”.

„Nu poți să vii să-ți ceri scuze. Te rog să pleci! Nu pot să fiu prietena ta”, i-a mai spus Anca Țurcașiu lui Mihai Găinușă.

Acesta a rămas însă imperturbabil și nu a recaționat la ieșirea actriței decât prin a spune„Foarte bine!”.

Ce au vorbit, înainte, Anca Țurcașiu și Mihai Găinușă

La testimoniale, însă, Găinușă a declarat că nu regretă votul îndreptat către Anca Țurcașiu, altminteri preferata lui. Fostul „cârcotaș” spune că a încercat să rămână imparțial când a făcut nominalizările.

Mai mult, el spune că a vorbit, înainte, cu Anca Țurcașiu, și i-a spus că nu exclude varianta în care va vota echipa ei la cursa pentru ultima șansă.

„Ea a considerat că, din start, fiind împreună în aceeași echipă, o să evit să o votez pe ea. Pe de altă parte, când am discutat și despre varianta să am de ales între echipa lor și o echipă care a fost aproape de noi. Nu pot să zic că îmi pare rău că am votat așa, dar nici nu-mi pare bine”, a adăugat Găinușă.

„Ea încearcă să fie prietenă cu toată lumea. Când a fost vorba să facă clasamentul plecării, fiidcă au avut de mai multe ori decât noi această șansă, n-am simțit că ne avantajează cu absolut nimic”, a spus, la rândul ei, Oana Paraschiv.

Anca Țurcașiu și colega ei de echipă Andreea Samson au fost, până la urmă, salvate de voturile echipelor, iar în în cursa pentru ultima șansă au ajuns Ioana State și Mane Voicu.