Culisele căsniciei lui Klaus Iohannis. Motivul pentru care nu a adoptat un copil

Klaus Iohannis și Carmen alcătuiesc un cuplu care a stârnit mereu interesul tuturor. Cu toate că Prima Doamnă i-a fost deseori alături în vizitele în afara granițelor sau la diverse evenimente publice, totuși, cei doi au păstrat o notă de sobrietate și mister legată de familia pe care o alcătuiesc. Una dintre curiozitățile care au fost constant pe buzele românilor în ceea ce îi privește are legătură cu copii. Klaus și Carmen Iohannis nu au copii însă au încercat în trecut să devină părinți prin adopție. Acest lucru nu s-a materializat.

Președintele Klaus Iohannis a vorbit de curând deschis despre perioada adolescenței. Șeful statului a dezvăluit că a ales să plece în Germania imediat după Revoluție. Totul din dorința de a experimenta libertatea, atât de limitată în perioada comunismului.

„Mi-am dorit libertate și nu am avut în studenție. Libertate și libertatea de a circulă și nu am avut. Prima mea ieșire din țară a fost în 1990 când am avut ocazia să merg în Germania la prieteni.„, a mai adăugat șeful statului.