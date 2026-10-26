Republica Moldova. Ucrainenii care nu vor să ajungă pe front găsesc metode tot mai originale pentru a reuşi să fugă peste hotare. Dacă până nu demult plăteau mii de euro unor călăuze, iar alţii chiar se avântau disperaţi să treacă Nistrul înot, unii deja încearcă să fugă pe calea aerului.

Astfel, un bărbat din Ucraina a reuşit să ajungă luni, 26 octombrie, în Republica Moldova cu ajutorul unei parapante cu motor. Fiind reţinut de poliţiştii de frontieră, ucraineanul a solicitat imediat azil.

După invazia rusă în Ucraina, preşedintele Volodimir Zelenski a semnat un decret care interzice bărbaţilor să părăsească ţara. Interdicția de a părăsi Ucraina nu se aplică tuturor cetățenilor, ci doar bărbaților cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani.

Pot părăsi țara doar cei care se încadrează în categorii speciale, cum ar fi: persoanele cu dizabilități, bărbații care au în întreținere 3 sau mai mulți copii minori, părinții singuri sau cei care însoțesc o persoană cu dizabilități.

Ucraineanul a fost găsit de polițiștii de frontieră la aproximativ doi kilometri de la hotar, în apropiere de satul Larga, raionul Briceni. Autoritățile ucrainene au informat partea moldovenească despre observarea unei persoane care survola ilegal frontiera de stat pe direcția Cernăuți (Ucraina) - Larga (Republica Moldova).

Inițial, Ministerul Apărării a anunțat că un aparat de zbor, identificat inițial drept motodeltaplan, a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 13:13. Acesta a fost localizat la ora 13:32.

Pe 15 octombrie 2026, ucraineanul Alexei Koval a înotat spre malul drept al Nistrului, fiind urmărit de o barcă cu doi grăniceri ucraineni. El a declarat că a fost lovit și agresat în apă, suferind o comoție cerebrală și pierzându-și cunoștința.

Mai mulți locuitori de pe malul moldovenesc au intervenit, l-au scos din apă și au blocat ambarcațiunea grănicerilor ucraineni până la sosirea

După ce a fost spitalizat la Soroca, bărbatul care a fugit din Ucraina a solicitat azil în Republica Moldova. Dar după ce a primit actele, a plecat la familia, refugiată la Sofia, capitala Bulgariei.

Un ucrainean de 37 de ani ar fi încercat să fugă din Ucraina în Republica Moldova, căsătorindu-se cu o femeie de 52 de ani, cu dizabilități, pe care grănicerii au descoperit-o ca fiind, de fapt, mama logodnicei sale. Cei doi își oficializaseră relația cu doar trei luni în urmă de tentativa de a traversa frontiera.

În timpul controlului, cei doi au încercat să-i convingă pe grăniceri că între ei există sentimente autentice și că diferența de vârstă de 15 ani nu reprezintă un obstacol în calea iubirii lor sincere.

Totuși, verificările amănunțite au scos rapid la iveală înșelătoria. În timpul discuțiilor, cei doi au început să se contrazică și nu au reușit să ofere răspunsuri identice nici la cele mai simple întrebări. Aceștia au dat răspunsuri diferite cu privire la modul în care s-au cunoscut și la viața lor de zi cu zi.

În cele din urmă, bărbatul, care pretindea că este îndrăgostit, a cedat în fața întrebărilor și a recunoscut că femeia care îl însoțea era, de fapt, viitoarea sa soacră. Iar căsătoria fusese încheiată exclusiv pentru a evita restricțiile la frontieră.

După invazia trupelor ruse în ţara vecină, mii de ucraineni au reuşit să treacă hotarul în Republica Moldova pe cale terestră. După intensificarea pazei la frontieră, ucrainenii au început să apeleze la serviciile unor călăuze. Însă odată cu înăsprirea controlului, a crescut şi preţul serviciilor oferite de călăuze.

Astfel, o traversare a frontierei din Ucraina în Republica Moldova a ajuns să coste cel puţin zece mii de euro. Totodată, şi-au intensificat activitatea şi forţele de ordine din Republica Moldova. Mai multe călăuze ale ucrainenilor find reţinute şi trimise pe banca acuzaţilor.