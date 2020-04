Declarația a fost făcută luni de Corina Martin, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT).

„De foarte multe săptămâni, toţi operatorii de turism din România se pregătesc pentru a implementa măsuri de igienă, de protecţie, de siguranţă mai multă pentru data la care românii vor putea începe să călătorească. Aşa cum am aflat deja, această dată va fi 16 mai. Daţi-mi voie să vă dau o veste bună, pentru noi cel puţin, operatorii din turism: există deja foarte multe rezervări.

Românii abia aşteaptă să plece o zi, un weekend şi apoi, mai târziu. probabil vor încerca şi o vacanţă ceva mai mare, dar sunt convinsă că prima destinaţie aleasă, aşa cum arată sondajele noastre, este litoralul românesc. Desigur şi destinaţiile montane, zona Deltei Dunării, zonele în care oamenii se pot caza în structuri de cazare cu capacităţi mai mici, cu un număr mai mic de camere, cu spaţiul mai mare, apartamente de vacanţă foarte solicitate.

Important este să ne pregătim pentru primii oaspeţi (…) Românii se orientează pentru apartamente de vacanţă, pentru pensiuni, pentru vile turistice, pentru destinaţii în care au mai mult spaţiu. Au început rezervările şi chiar pentru primul weekend (după ridicarea restricţiilor de deplasare – n. r.), 15 – 17 mai. Depinde de noi cum ne vom organiza, cum vom administra această criză, în condiţiile în care relaxăm aceste măsuri”, a afirmat Martin, la Digi 24.

Potrivit şefei FAPT, hotelierii au achiziţionat echipamente de igienizare, dezinfecţie, precum şi echipamentele necesare personalului care lucrează în aceste unităţi de cazare.

„Sunt deja achiziţionate de către mulţi dintre hotelieri echipamentele de igienizare, de dezinfecţie şi desigur echipamente pentru personalul propriu, astfel încât să poată fi pregătite circuitele de operare pentru turişti. Aşteptăm în această săptămână ca noi, industria, împreună cu ministerul , să punem la punct şi măsurile pentru deschiderea restaurantelor, cafenelelor.

Probabil, vom începe mai întâi cu terasele. Acest lucru este extrem de aşteptat, pentru că plecăm într-o destinaţie de vacanţă în care ne dorim să putem să luăm masa, desigur în condiţii de siguranţă. Sezonul pe litoral nu va începe la 1 mai, ci după 16 mai. Încet, încet o să ajungem şi pe plajă. Probabil că vor fi impuse distanţe, anumite distanţe care să existe între şezlonguri, dar toate aceste măsuri sunt în lucru.

Astăzi, la nivelul Uniunii Europene, are loc o întâlnire online, tocmai pentru a fi adoptate primele măsuri în acest sens pentru ca oamenii să poată pleca în vacanţă. În Grecia, după cum am auzit, ministrul Turismului a anunţat că se vor redeschide hotelurile şi vor începe să opereze din luna iulie. Noi suntem pregătiţi mai devreme pentru că, în România, ne bazăm pe conaţionali. Turiştii români abia aşteaptă să călătorească, iar cei mai mulţi, pentru 95%, au ales deja România”, a spus Corina Martin.

Ea a adăugat că, în prima jumătate a acestei veri, cel puţin, evenimentele artistice de amploare, cum ar fi festivalurile, nu vor avea loc.

„Va fi extrem de greu să repornim toate motoarele acestei industrii. Sigur că într-o destinaţie precum cea de litoral este necesar să ne reorganizăm. Nu vom avea, cel puţin în prima jumătate a verii, aceleaşi evenimente, aceleaşi festivaluri. Toate acestea nu se mai pot derula acum. Ne reorganizăm întreaga viaţă, nu doar destinaţiile de vacanţă. Ceea ce se impune acum va trebui făcut şi în România, în unităţile de cazare (…) Noi, din fericire, avem o masă mare de turişti români care va alege să rămână în România.

Această masă de turişti are la dispoziţie inclusiv tichete de vacanţă. Cele care urmau să expire în 2020, dar erau emise în 2019, au fost prelungite. Se emit deja în acest moment, aşa cum noi, industria, am cerut, tichetele de vacanţă pentru acest an, deci există un volum mare de oameni care au la dispoziţie un buget de vacanţă”, a subliniat preşedintele FAPT.

Te-ar putea interesa și: