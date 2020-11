Submarinele diesel-electrice au constituit mult timp coloana vertebrală a apărării Beijingului, armata chineză operând o gamă largă de submarine sovietice de atac diesel-electrice importate și construite sub licență. În urma prăbușirii URSS, PLAN a decis să investească în industria sa internă de submarine cu o serie de modele indigene. Clasa Song, sau tipul 039, a intrat în funcțiune la sfârșitul anilor 1990, cu primul submarin intern chinez, dar a avut succes la mijlocul anilor 2000 cu introducerea tipului 039A alimentat cu propulsie independentă de aer (AIP).

Deși armata a lucrat intensiv pentru a-și extinde capacitatea de a produce submarine de atac produse pe piața internă, a admis și necesitatea actualizării flotei sale de submarine diesel-electrice, care ar fi deja învechite și au nevoie de îmbunătățiri. Beijingul a achiziționat două submarine de tip Kilo 877EKM în 1994, cu încă două unități îmbunătățite ale Proiectului 636 Kilo în 1996 și alte opt bărci de tip 636 în 2002.

Unele dintre cele mai prolifice submarine sovietice, acum rusești, clasa Kilo, sunt o gamă de submarine diesel-electrice destinate războiului antisubmarin (ASW) și anumitor tipuri de misiuni anti-nave. Submarinul din clasa Kilo se distinge în primul rând prin profilul său silențios impresionant, câștigându-și porecla de „Black Hole” dată de marina americană. Silențiozitatea submarinului a fost realizată, parțial, printr-un design inteligent care folosea o bază de cauciuc pentru a împiedica instalația de propulsie să facă contact direct cu metalul, atenuând astfel vibrațiile zgomotoase. Variantele chinezești au fost echipate cu rachete anti-navă 3M-54E Klub S cu o rază de acțiune de 220 de km, versiunea de export a versatilelor baterii de rachete de croazieră Kalibr din Rusia. Linia originală din clasa Kilo are o viteză maximă de scufundare de șaptesprezece noduri.

Deși nu are o rezistență nelimitată precum alte submarine cu propulsie nucleară, submarinul din clasa Kilo poate funcționa timp de 45 de zile și are o autonomie operațională de aproximativ 12.000 de kilometri. Submarinele din clasa Kilo actualizate oferă îmbunătățiri ale motorului, un sistem de control al focului mai eficient, precum și o viteză maximă mai mare de douăzeci de noduri și o rază de acțiune de puțin sub 14.000 km.

Dimensiunea lor compactă facilitează manevrabilitatea în unele dintre zonele cele mai înguste ale Mării Chinei de Sud. În plus, patru unități îmbunătățite din clasa Kilo servesc în prezent în flota PLAN din Marea Chineide Est. Submarinele din clasa Kilo rămân un instrument important într-o confruntare potențială cu NATO în apele de coastă chineze și ar putea reprezenta o amenințare credibilă pentru Taiwan în anumite scenarii ofensive.

Armata chineză nu are planuri imediate de a se retrage sau de a-și actualiza flota de submarine din clasa Kilo, care s-a dovedit de-a lungul a două decenii drept o sursă fiabilă de apărare în apele de coastă ale Chinei.