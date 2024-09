Monden Cu ce se mai laudă Bianca Drăgușanu. A stârnit un val de ironii







Bianca Drăgușanu și-a obișnuit fanii cu aparițiile și dezvăluirile legate de viața personală. De această dată, fosta prezentatoare de la Kanal D a atras atenția printr-un gest de-a dreptul bizar. Astfel, valul de reacții din partea internauților nu a întârziat să apară.

Bianca Drăgușanu și-a arătat mâncarea din frigider pe internet

Majoritatea peroanelor publice din România folosesc rețelele de socializare pentru a-și expune viața personală. Vacanțe, produse de îngrijire, alimentație, evenimente în familie, toate se află pe lista subiectelor des întâlnite pe paginile acestora.

Bianca Drăgușanu și-a arătat locuința, atelierul de croitorie sau mașinile pe internet. De-a lungului, fosta prezentatoare nu s-a sfiit să vorbească despre relațiile sale sau despre lucrurile care o deranjează. De această dată, Bianca a decis să le arate celor din mediul online un detaliu cel puțin neobișnuit legat de viața ei.

Are un stil de viață sănătos, dar nu refuză o bucată generoasă de ciocolată

Fosta prezentatoare le-a arătat internauților că are în frigider doar alimente sănătoase, însă nu a putut sta departe de desertul devenit viral în ultimele săptămâni.

„Vreți să vedeți cum se aude o capră mâncând verdeață în natură?”, i-a întrebat pe urmăritorii ei.

În plus, fost prezentatoare le-a mărturisit cum reușește să se mențină în formă și în același timp să se bucure de un răsfăț culinar.

„Am mai păstrat puțină ciocolată de ieri. Era chiar culmea să o mănânc pe toată că asta este secretul, de fapt, nu contează ce mănânci, contează cam cât mănânci”, a mai spus ea.

De altfel, o parte dintre urmăritori au observat rapid dezacordul făcut. În loc de „asta”, Bianca ar fi trebuit să spună „Ăsta este secretul”.

Bianca Drăgușanu are un stil de viață sănătos

În plus, aceasta a precizat că desertul ei favorit nu are zahăr. Cu toate că se bucură din când în când de un astfel de deliciu, Bianca se laudă că are un stil de viață sănătos și face multe ore de sport pe săptămână.