Avertizam că Donald Trump folosește pentru a trage pe sfoară pe șefii de stat mai slabi de înger fel de fel de trucuri ieftine, de starletă de televiziuni bolnave de rating. Faptele și vorbele sale despre Kim Ir Sung sînt o dovadă. Pentru a-și da gata interlocutorul, Donald Trump, știind că e Stăpînul Lumii, se dedă la tot felul de giugiuleli. După vizita din iunie 2017 bătutul lui Klaus Iohannis pe umărul drept ne-a costat șase miliarde de dolari. Cît ne va costa bătutul pe umărul stîng din această vizită? mă întrebam.

Nu ținusem cont în această evaluare de disponibilitatea lui Klaus Iohannis de ne vinde cu Marea Neagră cu tot numai pentru a nu-l supăra pe știurlubaticul de la Casa Albă. Donald Trump nu l-a bătut pe umăr pe Klaus Iohannis. L-a dat gata cu alte șmecherii ieftine. Nu prea diferite de cele exersate în cazul lui Kim Ir Sung din iluzia că dictatorul coreean o să leșine de pupicii lui Donald Trump de pe Twitter. La un moment dat, ditamai președintele american invoca în relația lui Kim Ir Sung momentul Love. Pe Klaus Iohannis l-a potopit mai întîi cu un purcoi de tromboane, folosite de președinții americani în campaniile electorale cînd vor să dea gata familia unui fermier din Nebraska:

„Este o onoare să mă aflu alături de Președintele României, care este foarte respectat și care a făcut o treabă foarte bună. Am auzit că în România urmează o serie de alegeri, dar cred că vă veți descurca foarte bine, pentru că sînteți foarte talentat și vă iubiți cetățenii.”

A semnat apoi împreună cu Klaus Ioahannis o Declarație comună pe cît de inutilă (avem deja un parteneriat strategic, ce rost are Declarația comună?) pe atît de găunoasă. Cu excepția angajamentului lui Klaus Iohannis în numele României că ne angajăm de partea Americii în Războiul comercial cu China, Declarația repetă toate clișeele solemne din relația noastră postdecembristă cu America. Spicuiesc:

„Militarii noștri acționează umăr la umăr pentru apărarea libertății”, „Excelentul nostru parteneriat”, „România și Statele Unite evidențiază cu mîndrie creșterea substanțială a schimburilor comerciale dintre cele două țări”.

Klaus Iohannis se află în confruntare directă cu Dan Barna la prezidențiale pentru diploma de cel mai mare luptător împotriva corupției. Urmare a unei șmecherii regizate cu un ziarist român, care a pus o întrebare gen ridicare la plasă, Donald Trump l-a binecuvîntat pe Klaus Iohannis cu titlul de cel mai mare luptător împotriva corupției. A corupției dușmanilor săi politici. Despre corupția sa cu casele și despre învîrtelile baronilor liberali, nici vorbă:

„Consider că acest om poate rezolva problema corupției în România și a făcut eforturi mari, din ce am auzit. Nu am fost recent acolo, însă a făcut eforturi mari. Și consider că el este omul care poate rezolva problema corupției. Sunt mai multe țări minunate, ca România, care, din păcate, au probleme mari cu corupția, însă am auzit că ați înregistrat progrese remarcabile.”

Pentru Klaus Iohannis vorbele lui Donald Trump sînt un cadou. Pentru România o pilulă amară.

S-a reiterat la cel mai înalt nivel nenorocita imagine a României de țară coruptă.

Nu în ultimul rînd, Donald Trump i-a dat lui Klaus Iohannis o șapcă. Abil negustor, obișnuit să tragă pe sfoară pe guguștiuci încă de pe vremea cînd făcea speculă imobiliară, Donald Trump i-a vîrît pe gît lui Klaus Iohannis și prin asta României o serie de angajamente prin care țara noastră e antrenată în războaiele iresponsabile ale știurlubatecului președinte american, riscînd să plătească din greu pentru asta:

Războiul comercial cu China.

Războiul comercial cu UE. Războiul rece cu Federația Rusă. Despre tratarea lui Klaus Iohannis ca un șef al Babuiniei, care poartă pene-n fund pentru a se deosebi de babuinii de rînd, spune totul afacerea cu Federația Rusă. În timp ce pe noi ne-a pus să lătrăm din răsputeri la Moscova, imediat după asta, în conferința de presă cu ziariștii americani, Donald Trump a făcut cu ochiul lui Putin propunînd ca Rusia să revină la reuniunile G7. Asta deși marile puteri occidentale au decis scoaterea Rusiei din organizație după cucerirea Crimeii!

Cu ce s-a ales România în urma vizitei lui Klaus Iohanis la Casa Albă?

Cu o șapcă.

O șapcă ieftină, care nici aia nu e a ei. E a lui Klaus Iohannis, care și-a pus-o pe cap chiar din timpul reuniunii. Să nu cumva să i-o ia Dan Barna

Te-ar putea interesa și: