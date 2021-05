Fostul președinte Donald Trump a refuzat în mod constant să-și elibereze declarațiile fiscale anuale, ascunzându-se după audituri federale. De mai multe ori s-a lăudat cu felul în care reușește să fenteze Fiscul, platind taxe mult mai mici. A completat, însă, formulare anuale de divulgare financiară care ofereau o privire asupra veniturilor din imperiul său de afaceri.

Spre deosebire de predecesorul său, președintele Joe Biden și-a completat declarația fiscală, care a fost dată publicității luni, 17 mai. Primul cuplu a acordat 30.704 dolari, sau aproximativ 5 la sută din venitul lor, pentru acțiuni de caritate, ceea ce a contribuit la reducerea facturii fiscale federale la 157.414 dolari. Au mai plătit aproape 29.000 de dolari la impozitele din Delaware.

Familia Biden a raportat, de asemenea, o scădere aparentă a numerarului și a investițiilor ca parte a unei declarații separate către Biroul Guvernului și Eticii, raportând active cuprinse între 1,2 și 2,88 milioane de dolari. Are inclusiv aprape 1.780.000 de dolari în numerar, în scădere de la 3,2 milioane de dolari raportate ultima dată an.

Biden a ocupat o mare parte din viață în funcții publice

Primul cuplu a câștigat aproximativ jumătate din veniturile lor prin pensii, rente și plăți de asigurări sociale. O mare parte din rest au fost venituri din cărți. Jill Biden a câștigat, de asemenea, 12.681 de dolari ca profesor la Northern Virginia Community College.

Spre deosebire de Trump, Biden și-a lucrat o mare parte din viață în funcții publice. Din 1973 până în 2009, a fost senator american din Delaware, funcție care în prezent se plătește 174.000 de dolari pe an. A fost vicepreședinte din 2009 până în 2017, plătit cu 235.000 de dolari. Dar a depus eforturi după ce a părăsit funcția, realizând peste 16,5 milioane de dolari în 2017, 2018 și 2019, în mare parte susținând conferințe la colegii.

Acțiunile caritabile ale cuplului Biden au fost 10,000 de dolari către Beau Biden Foundation, 10,000 to the Beau Biden Foundation, 5,000 la Banca de alimente Delaware și 5,000 de dolari pentru International Association of Fire Fighters Foundation.

Vicepreședintele Kamala Harris și soțul ei Douglas Emhoff, un avocat cunoscut, au raportat venituri de 1.695.225 de dolari. Veniturile provin în mare parte din activitatea lui Emhoff ca partener la DLA Piper. Harris a luat un salariu mult mai mic ca senator. Harris și Emhoff au raportat active cuprinse între 3,1 și 7 milioane de dolari. Cuplul a plătit 621.893 dolari în impozite federale pe venit, aproximativ 36,7 la sută.