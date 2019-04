Dezastru pentru CSM București în „sferturile” Ligii Campionilor. „Tigroaicele” sunt ca și eliminate, după ce au fost umilite pe teren propriu

Handbalistele de la CSM București au fost învinse, vineri, pe teren propriu, de Metz, scor 26-31, într-o confruntre din prima manșă a „sferturilor” Ligii Campionilor.





CSM București și Metz s-au înfruntat, vineri, în prima manșă a sferturilor de finală din Liga Campionilor. Gazdele au continuat forma modestă arătată în acest sezon și au cedat cu scorul de 26-31 (11-14), în fața grupării din Hexagon. Bucureștencele au început dezastruos disputa și au fost conduse cu un năucitor 0-6! După acest eșec drastic, CSM are șanse minime de calificare în Final Four. Partida retur se va disputa în Franța, la data de 13 aprilie, de la ora 21.00.

„Nu sunt dezamăgită de echipă. Dar parcă am jucat în deplasare în acest meci. Cine trebuie să înțeleagă, înțelege. Le mulțumesc fanilor care au venit și ne-au încurajat. Nu despre fani este vorba, nu pot să zic mai multe. Noi, sportivii, nu putem spune prea multe. Dar am avea ce să spunem. Le mulțumesc fanilor. Au fost al optulea jucător. I-am înţeles pe suporteri. Au fost prea multe greșeli. Nimeni nu e perfect, dar s-a greșit mult”, a delcarat Iulia Curea, jucătoarea celor de la CSM, pentru Telekom Sport. Curea a mai completat: „Am luat bătaie la cinci goluri. Acum nu mai avem presiune și nimeni nu se aşteaptă să mergem acolo şi să le batem. Dar noi sper să câştigăm, chiar şi la un gol. Ne dorim să ajungem în Final Four pentru că nu se ştie câte şanse mai avem la campionat.”

