CSM București a reușit să transfere unul dintre cei mai mari rugbyști români

Echipa de rugby CSM București îl va avea în componență pe fostul internațional Ovidiu Toniță, unul dintre cei mai importanți jucători români din sportul cu balonul oval.





CSM București l-a adus în țară pe Ovidiu Toniță, unul dintre rugbyștii cu nume ai României. Sportivul a afirmat că se bucură pentru transfer și vrea să devină campion național cu formația din Capitală.

„Am venit cu gânduri mari, să reușim să câștigăm titlul. Sunt fericit că am avut oportunitatea să mă întorc de unde am plecat și că am șansa să-mi închei cariera acolo unde am fost promovat în rugbyul mare. CSM este o echipă foarte bine închegată și pusă la punct, cu jucători cu experiență, dar și cu tineri de mare perspectivă. Sunt convins că avem o echipă competitivă și că se fac eforturi pentru a ne atinge toate cele trei obiectivele... două au fost deja rezolvate, mai rămâne titlul de campioni. Atmosfera în vestiar este foarte bună, sunt mulți colegi cu care am jucat la națională mult timp, avem o grămădă de amintiri împreună”, a spus Toniță pentru siteul csmbucuresti.ro.

De asmenea, cei de la CSM l-au transferat pe sud-africanul Karlo Speling, pe Julien Onuțu, și l-au promovat de la juniori pe Andrei Enache.

Maria Grapini s-a făcut de RAS in Parlamentul European! Ce a incercat sa zica in fata TUTUROR! Si-au dat COATE...

Pagina 1 din 1