Crypto a dat lovitura! Noul proiect va fi „mai tare ca Bitcoin”. Surpriza anului 2022

O mulțime de proiecte au luat cu asalt piața de criptomonede, iar Bitcoin a început să aibă concurență. Fondatorii Cardano, respectiv creatorii criptomonedei ADA, se bucură de un succes formidabil și în 2022.

Cardano a fost cel mai dezvoltat proiect crypto de pe GitHub în 2021, cu peste 140.000 de evenimente. GitHub este o platformă foarte accesată de programatori, care ajută colaborarea între mai multe persoane ce lucrează la un proiect comun.

„Este important să înțelegem că industria criptomonedei vrea să fie reglementată, dar vrea să se asigure că toate cadrele de reglementare propuse sunt fezabile”, a spus Gurvais Grigg, ofițer superior de tehnologie la Chainalysis.

Cardano a câștigat bătălia cu Ethereum. În topul evenimentelor ce au avut loc în 2021 pe GitHub, Ethereum a ajuns pe locul al patrulea, în timp ce Kusama a bifat poziția a doua, iar Polkadot locul al treilea, potrivit datelor colectate de CryptoRank.

Evenimentul constă în crearea unei probleme, crearea unei cereri de extragere, dezbaterea unei situații sau observarea unei colecții de fișiere ale diferitelor versiuni ale unui proiect, potrivit platformei Santiment, cunoscută în rândul investitorilor în criptomonede.

Cardano a detronat Bitcoin

Fondatorul Cardano, Charles Hoskinson, a transmis săptămâna trecută, într-o sesiune live, că există aproximativ 127 de proiecte în curs de dezvoltare pe blockchainul Cardano. Acesta are în plan ca numărul utilizatorilor ADA să fie de zece ori mai mare ca în 2021, inclusiv în baza creșterii popularității NFT-urilor.

Dacă Cardano își duce misiunea la bun sfârșit, Bitcoin va fi istorie.

Cardano este pe locul 6, cu o capitalizare de peste 44 de miliarde de dolari, aproape de Solana, locul 5, cu 52 de miliarde de dolari și de USD Coin, cu 42 de miliarde de dolari. Liderul Bitcoin are o capitalizare de 880 de miliarde, aproape dublu față de locul secund, deținut de Ethereum, 453 de miliarde de dolari. Charles Hoskinson are în plan să ajungă pe primul loc, iar noul proiect are șanse mari să distrugă afacerea rivalilor.

În 2022, valoarea unei monede ADA a ajuns la 1,32 dolari. Aceasta a suferit o scădere colosală, de aproximativ 60% față de all-time high-ul din vară anului 2021, aproape 3 dolari, potrivit B1.