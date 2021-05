Richard Gere făcea femeile să viseze frumos, cu rolul său din „American Gigolo”, din anii 80. Apoi, a strălucit în ”Frumușica” (Pretty Woman), unde a jucat alături de Julia Roberts. Mai jucase în filme, dar nu a avut mare succes. Richard Gere a devenit cunoscut de la 21 de ani când a jucat rolul de escortă a unei femei în vârstă, în filmul „American Gigolo”. Frumos și cu un corp atletic a făcut să suspine multe femei. A fost numit cel mai frumos bărbat în viață până la 50 de ani. Acum se folosește de baston.

După 1982, cariera lui Gere a avut parte de mai multe eșecuri box office. Cariera sa a reînviat după eliberarea filmelor Internal Affairs și Pretty Woman în anul 1990. Statutul său de om de succes a fost recâștigat jucând în mai multe filme bine primate de public,. Revista People l-a numit „Cel mai sexy bărbat în viață”, în 1999. În 2002, el a avut trei apariții majore: thriller-horror Mothman Prophecies, drama Unfaithful, și Chicago (versiunea care a câștigat Premiul Oscar) pentru care a câștigat un Glob de Aur ca „Cel mai bun actor – Comedie sau muzical”.

Filmul lui Gere din 2004, Shall We Dance, a reprezentat un succes în încasări de 170 milioane dolari în întreaga lume deși filmul lui următor, Bee Season din 2005, a fost un eșec comercial. Din 2018 și în prezent este căsătorit cu Alejandra Silva. Au un copil, Alexander Gere, născut în februarie 2019 și un altul născut cu un an înainte.

Gere a avut relații sentimentale cu Tuesday Weld, Priscilla Presley, Barbra Streisand, Kim Basinger. Richard s-a căsătorit cu Cindy Crawford în 1991. Au divorțat în 1995. A fost soțul actriței Carey Lowell, din 2002 până în 2016, când au divorțat. Au un fiu, Homer James Jigme Gere, născut pe 6 februarie 2000. Jigme înseamnă neînfricat în tibetană.

