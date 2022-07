Șeful ANRE, salariu de 10.000 de euro lunar. Cât câștigă subalternii

Salariile șefilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie (ANRE) au fost majorate, în ciuda faptului că aceștia încasau lunar sume cu patru zerouri. Președintele instituției are cel mai mare salariu, iar potrivit cifrelor din ultimul an fiscal, acesta a încasat, în medie, 59.920 de lei lunar.

În 2021, Dumitru Chiriță, șeful ANRE, a avut venituri în valoare de 710.500 de lei. Cu un an în urmă, fostul deputat PSD a avut venituri de 707.000 lei. Într-un an, leafa acestuia a crescut cu aproximativ 1.000 de lei. Acești bani reprezintă salariul luat în mână, nu înainte de plata taxelor. Mandatul de președinte ANRE a lui Chiriță expiră în luna octombrie a acestui an.

Dumitru Chiriță are un salariu extrem de mare, iar potrivit cifrelor fiscale, se pare că acesta încasează de patru ori mai mult decât președintele României Klaus Iohannis, potrivit adevărul.ro.

Nu doar președintele ANRE se bucură de o mărire de salariu, ci și vicepreședintele Nagy Bege Zoltan. În cazul acestuia putem observa o creștere mult mai mare, în 2021 având venituri de 626.975 de lei, spre deosebire de 610.000 de lei, cât a avut în 2020. În ultimul an fiscal, vicepreședintele instituției a încasat, în mediu, un salariu de 52.200 de lei. Mandatul acestuia expiră tot în acest an.

O leafă de 52.200 de lei lunar încasează și Mircea Man.

Cornelia Sulger se bucură și ea de o creștere a veniturilor cu aproximativ 3.000 de lei, în 2021 ea încasând venituri de 543.375 de lei. Măriri de salariu au avut și Gabriel Gheorghe și Valeriu Steriu, alți membri ai Comitetului de Reglementare. În plus, Gabriel Gheorghe a mai primit 67.300 de lei de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Directorul Transgaz, salariu exorbitant pentru România

Ion Sterian, directorul Transgaz, a înregistrat în ultimul an fiscal venituri extrem de mari comparativ cu bugetarii din România. Potrivit cifrelor din raportul de remunerare al companiei, în 2021, veniturile totale, în mână, ale directorului Transgaz au fost de 1,64 milioane lei, adică peste 500.000 de euro. În medie, acesta a încasat lunar 137.000 de lei.

Remunerația fixă a lui Ion Sterian (cu tot cu deplasări în interes de muncă) a fost de 364.000 de lei, în timp ce remunerația variabilă, bazată pe atingerea criteriilor de performanță, a fost de 1,28 de milioane de lei, precizează sursa citată anterior.

Reamintim faptul că Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale. El asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale.