Criză de ulei de floarea-soarelui! Producătorii modifică urgent rețetele celor mai populare produse

Gustul chipsurilor tale preferate, chipsurilor coapte la cuptor și batoanelor de cereale se va schimba în curând, deoarece producătorii modifică rețetele pe fondul penuriei de ulei de floarea soarelui cauzată de războiul din Ucraina. Cel puțin asta se întâmplă în Marea Britanie. Edible Oils, care este principalul distribuitor de ulei de floarea soarelui pentru comercianții cu amănuntul din Marea Britanie, spune că mai are doar câteva săptămâni de stoc de ulei de floarea soarelui.

Ucraina și Rusia furnizează 80% din aprovizionarea mondială, iar conflictul a cauzat perturbări majore la import. Kim Matthews, director comercial la Edible Oils, a declarat pentru BBC: „Din perspectiva consumatorilor din Marea Britanie, uleiul de floarea soarelui este cel mai cumpărat ulei. Este folosit mai mult decât orice altceva. Este o situație care se modifică rapid. Încă încercăm să vedem dacă putem obține cantități mai mari, dar pare foarte greu, din cauza războiului”.

Matthews a adăugat că deficitul de ulei de floarea soarelui ar putea dura mai mult de un an. El a spus: „În acest moment, fermierii ucraineni ar trebui să semene acum semințele pentru recoltare în octombrie și noiembrie. În mod clar, asta nu se va întâmpla… probabil că vom rata sezonul, așa că am putea fi afectați timp de 12-18 luni. .”, susține Sky News.

Agenția pentru Standarde Alimentare emite un avertisment

Ca urmare a penuriei de ulei, producătorii de produse, inclusiv chipsuri, chipsuri și batoane de cereale au fost forțați să-și modifice rețetele și să înlocuiască uleiul de floarea soarelui cu ulei de rapiță rafinat. Mulți nu au reușit să schimbe eticheta la timp, ceea ce a determinat Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) să emită un avertisment. Criza de ulei dă fiori și românilor, care s-au remarcat cumpărând cantități uriașe din acest produs.

Într-o declarație, FSA a spus: „Majoritatea uleiului de floarea-soarelui din Marea Britanie provine din Ucraina, iar întreprinderile alimentare din țară raportează că rezervele de ulei de floarea soarelui se vor epuiza probabil în câteva săptămâni, unele companii întâmpinând deja dificultăți grave. Acest lucru a făcut ca unii producători de alimente să înlocuiască urgent uleiul de floarea soarelui cu ulei de rapiță rafinat înainte de a putea face schimbarea pe etichetă. Prin urmare, recomandăm să luați în calcul ca produsele alimentare etichetate ca conținând ulei de floarea-soarelui să fie produse folosind ulei de rapiță rafinat, iar consumatorii ar trebui să aibă grijă de informații suplimentare furnizate de comercianți cu amănuntul și producători pentru a rămâne informați.”

FSA a adăugat că riscul acestui substitut este „foarte scăzut”, iar alergiile la uleiul de rapiță sunt rare. Alte produse care conțin ulei de floarea soarelui sunt maioneza, pâinea și biscuiții.