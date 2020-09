Recent, Alina Ceușan a născut un băiețel absolut superb cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia. Proaspăta mămică a ținut să împărtășească cu urmăritoarele ei tot felul de povești despre noul capitol al vieții sale, scrie Cancan.

Alina Ceușan s-a filmat aproape non-stop povestind experiența nașterii și arătându-l alături de ea, de nenumărate ori, pe micuțul Rock.

Cu toate că demersul Alinei a fost apreciat de mii de urmăritori, au exitat și internauți care au sărit imediat la „gâtul” acesteia, criticând-o în termeni duri.

„Mă uit la story-urile tale non-stop de când ai născut, în 3 sferturi din ele ești singură. Unde e copilul? Că în afară de două trei selfie-uri prin care îi faci reclamă și publicitate, altceva nu am văzut. Nu înțeleg de ce voi, influencerii, vă înmulțiți!? Și așa nu aveți timp să vă creșteți odraslele. Asta e diferența dintre o mama influencer cu beșini și una fără. Prima se spală și se coafează din maternitate, a doua se spală în două săptămâni, dar își vede copilul crescând alături de ea, nu de personalul spitalului, bone s.a.m.d.p. Îmi plăcea de tine, dart e-ai transformat nasol. Păcat. Vă mănâncă faima și banii. Ai ajunscam la nivelul Biancăi Drăgușanu.”, i-a scris o „fană”

Alina Ceușan a reacționat imediat

„Nu am înțeles? Am menționat ieri că Rock a fost la screening timp de două ore dimineața, în rest imediat după intervenție, când am ieșit din Terapie Intensivă, a fost tot cu mine zi- noapte, eu l-am schimbat, l-am alăptat, m-am pompat, lucru care ți-l pot confirma cei de la Regina Maria. Și chiar se mirau că nu îl dau pe secție. Dar nu înțeleg de ce te fute pe tine grija, mai pe românește, că m-ai și enervat, unde e copilul, îl postez cât simt eu și chiar cred că l-am postat mult.

Diferența dintre o mamă influencer și una normal e că una influencer mai și postează (da, despre ce vrea ea, copil, lansarea de bijuterii a unei prietene, o brățară primită PENTRU copil, în fine, ce vrea ea), în rest, ambele își iubesc la fel de mult copilu. Și mama normal se machiază. Și mama normal postează DACĂ VREA. De la noi se AȘTEAPTĂ să facem asta. Și, ghici ce? O facem cu drag.

Comentariul tău e căcat, lasă-mă să-ți zic, pentru că nu cunoști realitatea și proiectezi tu una falsă în care, vezi Doamne, dacă pui ceva pe Instagram în care nu apare copilul, nu ai grijă de copil.

Ia, hai, fă pași, cum ar zice aluziva. Cum era: „Nu mai judecați o mama că stă pe telefon în parc, poate caută rețete pentru cel mic sau poate stă pe Instagram că are un minut pentru ea, tzatză bârfitoare ce ești”.

Primordial: nu a fost treaba ta unde e copilul meu. Punct. Că aleg să ți-l arăt e altceva. E un privilegiu pentru tine. Nu pentru mult timp, că-ți vei lua block.”, a încheiat Alina Ceușan pe Instagram, ca răspuns, în comentariul „fanei”.

Alina Ceușan a dorit să clarifice motivul pentru care a decis să facă publice ceste mesaje care au deranjat-o foarte mult.

„Motivul este ca să le vadă lumea cât de capre sunt. Eu ți-am răspuns la comentariu din bun simț. Ți-am răspuns pentru că e de datoria mea să o fac ca influencer. La astea trebuie să le tai curentul, internetul. Ieși afară, țață bârfitoare ce ești!”, a mai spus Alina pe Instagram.