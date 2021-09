Cristoiu dezvăluie soluția imposibilă pentru USR PLUS. „Va fi ca fata de pe șoseaua de centură. EL e la butoane”. VIDEO

Chestionat de moderatorul Robert Turcescu referitor la șansele ca Cioloș să câștige competiția în fața lui Dan Barna, analistul politic Ion Cristoiu a oferit propriul său prognostic al acestei complicate ecuații politice.

„Cioloș trebuie să ajungă la guvernare”

„Da, va fi viitorul președinte. Se va întoarce la guvernare și va cere vicepremier și minister de externe. Așa e scenariul. Povestea lansată de echipa lui că intră în opoziție e destul de riscantă. El trebuie să ajungă la guvernare, are nevoie de o mare vizibilitate pe extern. Iohannis se îmbolnăvește de ficat dacă preia externele, Cioloș nu e Aurescu. Povestea cu MISA (n.r. – explicația oferită în cadrul recentului interviu cu Denise Rifai despre implicarea sa în mișcarea lui Gregorian Bivolaru) e pentru el”.

„Butoanele sunt la Iohannis. USR PLUS a luat-o în bot”

Cât despre șansele de reușită ale moțiunii de cenzură inițiate de nefireasca alianță USR PLUS – AUR, reputatul jurnalist a explicat: „CCR a dat o decizie la care mă așteptam. Moțiunea poate să continue. Însă la un minut după, PSD a depus moțiunea proprie. Asta îmi confirmă că butoanele sunt la Klaus Iohannis. Ce înseamnă această decizie în favoarea lui Iohannis?

Dacă PSD a depus moțiune el nu poate să depună că are deja. Deci această moțiune cade. USR PLUS a luat-o în bot. Se ajunge la moțiunea PSD. AUR și USR trebuie să voteze moțiunea PSD. USR PLUS va fi ca fata de pe șoseaua de centură, deci nu va fi votată nicio moțiune.

„Cele două moțiuni se taie ca maioneza„

Dar există un plan B, dacă AUR – USR dau fuga să se alieze și cu PSD. Lui Iohannis îi convine să cadă guvernul în urma unei moțiuni PSD. Cele două moțiuni se taie ca maioneza. Și pe mine m-a luat prin surprindere această soluție genial-șmecherească”, a punctat Ion Cristoiu.

Acesta a mai precizat că, în cazul unor alegeri anticipate – un scenariu improbabil în opinia sa – vor fi câștigate de coaliția de dreapta. „Pentru electorat nu s-a epuizat dreapta. Începe emoția colectivă. Nu cred în anticipate, Ciolacu nu are interesul. Dacă are o înțelegere e numai cu Klaus Iohannis, el e cu butoanele, vedeți decizia CCR”.

