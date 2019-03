Cristina Neagu, după ce a bătut un record în handbalul mondial: „Sunt la a 3-a accidentare gravă. Am fost mereu mai firavă”

Cristina Neagu a fost desemnată pentru a 4-a oară în carieră cea mai bună handbalistă din lume și a vorbit despre performanța fără precedent.





Cristina Neagu, componenta echipei CSM București, a primit pentru a 4-a oară în carieră distincția de cea mai bună handbalistă a lumii. Nimeni nu a mai reușit această performanță, iar interul stânga a intrat în istorie. Neagu a declarat că a reușit să se impună, deși s-a confruntat de multe ori cu accidentări grave.

„Este o încununare a muncii mele. Iată că sacrificiile îşi au şi ele rostul. Am avut un an foarte bun şi sunt foarte mândră de ce am realizat. Fiecare titlu este special în felul lui. Nu aş putea să fac un top cu aceste titluri. Nu știu ce să spun despre calitatea fizică, pentru că uite, sunt la a 3-a accidentare gravă din carieră deşi muncesc foarte mult. Am fost mereu mai firavă. Cred că inima şi capul contează mai mult decât corpul în sine. Pentru că acela se poate lucra, dar dacă nu ai o minte fierbinte şi o minte lucidă atunci când joci e foarte greu să realizezi performanţe deosebite. Şi eu îi mulţumesc lui Dumnezeu că le am şi profit la maximum de ce am”, a spus Neagu la Telekom Sport.

