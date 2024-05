Monden O vedetă TV iubește din nou. Surpriză totală







Cristina Joia, de la „Visuri la cheie” și Alex Gavrilescu au fost surprinși împreună la un eveniment în Capitală. Aceasta a divorțat și se zvonește că Gavrilescu, colegul ei de la PRO TV, a cucerit-o pe loc. Arhitecta s-a confruntat cu multe probleme în trecut. După separarea de soțul ei, Cristina a fost bătută de o femeie într-un centrul comercial, dar acum totul pare că s-a rezolvat.

Cristina Joia ar avea o relație cu un coleg de la PRO TV

Probabil traumele din trecut i-au unit pe cei doi. Alex Gavrilescu a povestit că a trebuit să-și conducă mama pe ultimul drum într-un moment extrem de delicat și că pe tatăl său nu l-a cunoscut niciodată. Arhitecta și Alex Gavrilescu nu au confirmat că au o relație, dar la evenimentul din Capitală păreau foarte apropiați, potrivit Cancan.

Cristina Joia a fost desfigurată de o femeie

În 2020, arhitecta de la „Visuri la cheie” a fost atacată într-un magazin de o femeie căreia îi reproșase că a blocat, cu mașina, intrarea în supermarket. Cristina Joia, care a ajuns la spital, a povestit că a încercat să o ignore pe agresoare, dar că aceasta a continuat.

„M-am îndreptat către magazin gândindu-mă, uite, așa se parchează, am văzut-o pe această femeie, am întrebat-o E mașina dvs? Mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar ce mă interesează pe mine. Mă rog, am intrat în magazin, am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărăturile, puneam banane în coș, eram cu spatele, iar când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”, a povestit aceasta.

Agresoarea, condamnată la închisoare

În 2021, femeia care a agresat-o pe designerul Cristina Joia a fost condamnată la 1 an și trei luni de închisoare cu suspendare. Ea a fost acuzată pentru lovire și alte violențe și trebuie să achite și sumele de 10.000 de euro daune morale şi 3.000 de lei către spitalul la care victima a primit îngrijiri medicale. Sentința dată nu este una definitivă, iar inculpata poate să facă apel.