Cristina Herea a fost binecuvântată de Dumnezeu. Prezentatoarea tv este în culmea fericirii pentru că în curând va deveni mamă.

Cristina Herea va deveni mămică. Va anunța sexul copilului în cadrul unui eveniment caritabil

La 35 de ani, Cristina Herea simte fericirea prin toți porii. Prezentatoarea tv este însărcinată și numără zilele până când își va strânge copilul în brațe. Primele trei luni au fost însă cu ceva probleme, însă Cristina a trecut cu bine peste tot, sprijinită permanent de soțul său, Mihai Benga. Cei doi și-au dorit enorm să devină părinți și iată că acest lucru s-a împlinit la aproape un an de la nuntă.

„Sunt în 14 săptămâni de sarcină. Nu pot spune că a fost ușoară toată această perioadă, de când am aflat că sunt gravidă. Am avut trei luni cu probleme. Dar cu ajutorul lui Mihai, reuşesc să rămân optimistă că totul va decurge bine. Sunt foarte norocoasă că îl am alături şi mă sprijină necondiţionat”, a afirmat, Cristina Herea pentru romaniatv.net. Cristina și Mihai și-au unit destinele anul trecut.

Potrivit kfetele.ro, Cristina și soțul său vor face în iunie o petrecere caritabilă dedicată micuților care au fost abandonați la naștere. Atunci vor anunța și dacă vor avea fetiță sau băiețel. „În urmă cu un an, eu şi Mihai ne-am cunoscut în cadrul celei mai mari acţiuni umanitare pentru bucureşteni, pe care Mihai a susţinut-o. Ne dorim să continuăm drumul nostru în viaţă la fel. Astfel marcăm vestea venirii bebeluşului cu o petrecere, în care invitaţii să aducă produse pentru copiii abandonaţi la naştere într-un spital din Bucureşti. Vom dona toate produsele primite!”, a mărturisit blonda.