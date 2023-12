Cristina Cioran, la un pas de împăcare cu fostul iubit, de Sărbători

Cristina Cioran este o mamă singură, însă acest lucru s-ar putea schimba în curând. Odată cu magia sărbătorilor, vedeta ar fi pregătită să îi mai acorde o șansă fostului iubit. Alex Dobrescu locuiește separat de fosta prezentatoare, însă petrece destul de mult timp cu fiica lui.

Cristina Cioran, compromisuri pentru fiica ei

Vedeta a stat departe de lumina reflectoarelor în anul 2023. Cu toate că proiectele au lipsit, Cristina Cioran arată extrem de mulțumită de ultimele luni, având în vedere că a petrecut mult timp alături de fiica ei.

Pentru anul viitor, fosta prezentatoare speră să aibă noi oportunități de a evolua în carieră. Dincolo de planul profesional, Cristina Cioran este optimistă și în ceea ce privește planul personal. Vedeta s-a arătat pregătită pentru o împăcare cu fostul ei partener.

Sărbători petrecute în familie

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, fosta prezentatoare și-ar dori să aibă pe fostul iubit aproape. Ea a precizat că ar face pasul împăcării de dragul fiicei ei. Cristina Cioran își dorește ca fetița ei să mintă spiritul festiv al Crăciunului. Aceasta a dezvăluit că nu a petrecut niciodată Crăciunul în trei.

„Noi trei, ca familie, n-am făcut niciodată Crăciunul împreună, culmea. Fetița are doi ani și trei luni, în primul ei an de naștere Crăciunul l-am petrecut la spital că am avut COVID. Și la al doilea Crăciun doar ce ne despărțiserăm și nu am fost împreună. ”, a spus vedeta.

Vedeta susține că este pregătită să treacă peste rănile trecutului, doar pentru a petrece momente unice în familie.

„ Anul ăsta, tot ce vreau de Crăciun este ca fetița noastră să aibă ambii părinți de sărbători. Să sperăm că putem să facem un compromis, de această dată să fim împreună. (…)Aș vrea să avem ocazia să fim împreună, să simtă când vine Moșul, să împodobim bradul împreună. Aș vrea să depășim orice disensiuni ca să putem să avem un moment frumos. ”, a adăugat ea.

Cristina Cioran, conflict cu fostul ei iubit

Vedeta s-a despărțit de tatăl fetiței sale anul trecut, în luna noiembrie. Relația celor doi s-a încheiat la scurt timp după ce fosta prezentatoare a fost cerută în căsătorie. Despărțirea vedetei de fostul ei partener nu a fost lipsită de scandal. Înainte de acest moment dureros pentru ambii parteneri, cei doi au trecut printr-un alt impas. Fetița lor s-a născut prematur, la 29 de săptămâni. Din acest motiv, micuța a rămas o perioadă internată în spital.