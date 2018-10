Cristiano Ronaldo, la ora AROGANȚEI. Lustianul și-a afișat ceasul de două milioane de euro | FOTO

Cristiano Ronaldo, superstarul lui Juventus Torino, a surprins, la Manchester, în timpul unei conferințe de presă.





La conferinţa de presă dinaintea meciului cu Manchester United din Liga Campionilor, programat astăzi, de la ora 22:00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), portughezul lui Juve a purtat un ceas cu diamante, marca Jacob and Co, din gama Caviar Torubillon.

Ceasul conține 424 de diamante albe şi roşii încrustate pe toată structura, și pe curea, și este evaluat la 2 milioane de euro.

Pagina 1 din 1