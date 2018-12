Cristiano Ronaldo a vorbit despre noaptea VIOLULUI: „A fost dur. Timp de 5-7 minute nu am schimbat poziţia. Tot timpul a fost dur şi repede”

Conform publicației „Der Spiegel”, Cristiano Ronaldo și-a schimbat declarația, atunci când a vorbit despre evenimentele petrecute între el și Kathryn Mayorga.





Ziariștii de la publicația germană „Der Spiegel” au intrat în posesia unor documente care arată că superstarul Cristiano Ronaldo și-a schimbat declarația inițială în cazul violului pe care l-ar fi comis în 2009. „Ea a zis că nu vrea, din moment ce abia ne întâlnisem. Dar chiar şi aşa, m-a apucat de penis. Și-a exprimat disponibilitatea. S-a lungit pe o parte, pe pat, şi eu am penetrat-o pe la spate. A fost dur. Timp de 5-7 minute nu am schimbat poziţia. Tot timpul a fost dur şi repede. Poate s-o fi ales cu nişte vânătăi când am prins-o”, a spus portughezul, atunci când a explicat ceea ce s-a petrecut între el și Kathryn Mayorga. Ulterior, s-a ajuns la „M-a prins de penis.”

