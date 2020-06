Eram tânăr student. Urma sa plec în Liban, visam să scriu istoria clipei, cea văzută prin ochii unui viitor reporter și a obiectivului său foto. Eram un străin care bătea la o ușa. Nu știam dacă, în tumultul unei redacții, cineva își va face timp să mă asculte. Era agitație, faxurile băteau neîncetat, oamenii alergau dintr-un birou în altul, era un permanent breaking news pe holurile din Casa Presei Libere. Și e firesc, pentru că în acea vreme, existau doua ediții ale Evenimentului Zilei: bulina albastra și cea roșie. Ziariștii lucrau în regim de TV.

În tot acel vacarm, cineva m-a întrebat ce vreau. I-am explicat că vreau să devin corespondentul Evenimentului Zilei în Liban. Am fost primit în biroul redactorului șef, m-a ascultat, m-a încurajat, și astfel am devenit gazetar. Primele mele reportaje din zona de război au fost publicate în Evenimentul Zilei. Și astfel am devenit omul care sunt astăzi.

La Mulți Ani, dragi colegi. Indiferent de vremuri și vicisitudini, am păstrat cu toții dreapta balanța jurnalismului în Romania. Nu uitați, condeiul nostru rămâne cea mai redutabilă armă împotriva nelegiuiților!”

Cristian Sabbagh, Kanal D