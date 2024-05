Politica Cristian Bușoi, acuzații la adresa lui Nicușor Dan. A eșuat pe toate planurile







Cristian Bușoi a declarat că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, n-a realizat nimic și că a lăsat Capitala de izbeliște. Politicianul a mai spus că traficul din București este din ce în ce mai rău și că edilul nici măcar nu s-a obosit să găsească soluții.

Cristian Bușoi îl critică pe Nicușor Dan

„Administrația lui Nicușor Dan a blocat Bucureștiul și ne-a făcut pe toți să pierdem oportunitățile de dezvoltare. În ultimii ani, Nicușor Dan a avut doar performanțe negative. Zero realizări la câteva capitolele importante. Niciun proiect mare de infrastructură nou. Zero parcări tip ”park and ride ” construite, deși a promis 15. Zero kilometri de piste de biciclete. Zero kilometri de linie de tramvai reabilitați. Semaforizarea nerealizată.

Traficul este pe zi ce trece un coșmar și mai mare, iar noi pierdem tot mai mult timp în blocajele din București. Toate acestea duc la o poluare excesivă, iar noi pierdem ani din viață din cauza noxelor din oraș. În 2021, studiile de specialitate arătau că bucureștenii pierd nu mai puțin de 4 ani!!! din viață din cauza poluării.Din 2021 și până acum, traficul s-a înrăutățit. Primarul Nicușor Dan a eșuat la acest capitol și nu vrea să înțeleagă că nu are capacitatea să administreze acest oraș”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan trebuie să își asume eșecul mandatului

Cristian Bușoi consideră că Nicușor Dan trebuie să își asume eșecul mandatului său și să nu mai promită lucruri pe care nu le poate realiza. El i-a sfătuit pe bucureșteni să voteze un om care are viziunea necesară și care poate schimba lucrurile în oraș. Acesta consideră că Sebastian Burduja merită să fie noul primar general al Capitalei.

Cristian Bușoi îl susține pe Sebastian Burduja

„Este momentul ca Primarul General să își asume eșecul mandatului său și să nu mai promită alte lucruri pe care nu le poate realiza. Patru ani în plus cu Nicușor Dan înseamnă trafic blocat, poluare mai mare, blocarea dezvoltării firești a Bucureștiului și ani din viață pierduți de către noi toți.

Bucureștenii trebuie să voteze un om care are viziunea necesară și care poate schimba lucrurile în oraș. Singurul capabil și care are un PLAN pentru București este Sebastian Burduja, candidatul PNL. Pe 9 iunie, Bucureștiul trebuie să aleagă soluțiile propuse de Burduja și nu promisiunile mincinoase ale primarului în funcție!”, a mai spus Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL.