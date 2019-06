Noi detalii despre ultimul scandal din fotbalul românesc. Sunt declaraţii-bombă!

Apar noi detalii despre unul dintre cele mai mari scandaluri din fotbalul românesc din ultima perioadă. Românul acuzat că a bătut-o pe iubita lui Cristi Manea are propria versiune a ceea ce s-a întâmplat la meciul naționalei de tineret.





Bărbatul susține că a fost implicat în busculada creată, însă nu el a fost cel care a lovit-o pe tânără. Mai mult, este supărat că a fost pus la pământ fără ca forțele de ordine să aibă vreo probă împotriva lui.

„Mă gândeam să nu o lovească mai rău, aşa că am coborât să îi separ. Exact când am ajuns în dreptul gardului, doar am apucat să ridic mâinile, să îi separ, că m-am simţit tras de tricou de către poliţia care era pe marginea terenului, dincolo de gard. Le-am zis că nu am lovit nicio fată, le-am spus să se uite la filmări, că o să vadă exact ce s-a întâmplat. M-au scos din stadion, nu m-au mai bruscat, doar acolo când m-au pus la pământ, şi am aşteptat 10 minute până când au verificat camerele video. A venit şeful poliţiei de stadion şi mi-a zis că, într-adevăr, nu am făcut nimic.", a declarat românul, potrivit spynews

Iubita lui Cristi Manea a fost lovită în faţă de un suporter, după ce iubitul său a bruscat o tânără care voia să facă o poză cu el. Cristi Manea voia să ajungă cât mai repede în tribune la iubita lui, după meci, chiar dacă nu avea voie.

